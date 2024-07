Una histórica de Telefe se postuló para conducir Gran Hermano 2025: ¿Santiago del Moro se va?

El conductor recibió muchas críticas por su falta de neutralidad durante la última edición y podría no continuar al frente del programa.

Una ex Gran Hermano 2023 se suma a la edición chilena del reality: no es Furia

Durante una entrevista con el programa Ángel Responde, Vero Lozano fue consultada por los pedidos del público en redes sociales por verla como conductora de Gran Hermano 2025 y aseguró: " Yo no likeé ninguno... Igual no se pueden ver los likes, ¿no? ". Con estas palabras, realizó un guiño muy evidente con respecto a su posible llegada al reality show.

Luego, Ángel de Brito le consultó directamente si le gustaría estar al frente y la actual presentadora de Cortá por Lozano reveló: "Sí, conduciría GH, es un formato que me parece muy genial. No está en la mente del canal, está Santiago. Si me preguntás, sí haría la conducción de un programa así". De esta manera, ilusionó al público con el cambio de la conducción luego de una edición muy manchada por el favoritismo con Juliana Scaglione.

Vero Lozano Gran Hermano 2025 Vero Lozano, ¿la conductora de Gran Hermano 2025? Redes sociales

Para finalizar, Vero Lozano lanzó un guiño al conductor de LAM para que se quede con el rol de Roberto Funes Ugarte: "Vos sos ideal para El Debate". Así, Telefe podría estar a punto de anunciar el cambio de Gran Hermano 2025 y esto podría revivir al reality show tras 7 meses de poca neutralidad.

Embed VERO LOZANO DISPUESTA A SER CONDUCTORA DE GRAN HERMANO: "Es un formato que me parece muy genial"



¿Te gustaría que sea la próxima conductora? pic.twitter.com/iYqf0iXiFE — TRONK (@TronkOficial) July 11, 2024

Una ex Gran Hermano 2023 se suma a la edición chilena del reality: no es Furia

La exparticipante de Gran Hermano 2023-24 Catalina Gorostidi anunció que será parte del streaming de la edición chilena del reality show, algo que sorprendió a todos teniendo en cuenta que también confirmó que Juliana "Furia" Scaglione finalmente no estará presente.