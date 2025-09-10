Shameless llegó a Netflix con todas sus temporadas: de qué se trata la adaptación estadounidense de la famosa serie Una nueva producción estadounidense llena de comedia y drama, una explosiva combinación de géneros, llegó a la gran N roja y es furor.







Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y escalan rápidamente al top ten de las más vistas en cuestión de segundos. Asimismo, se incorporaron millones de suscriptores y usuarios que la convierten en la más consumida a nivel mundial.

Ahora, llegó a la gran N roja, Shameless, la serie estadounidense que estrenó este sitio web más mirado por todos, con una explosiva combinación de géneros, una mezcla de drama y comedia que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de septiembre 2025.

Sinopsis de Shameless, la serie estadounidense que estrenó todas sus temporadas en Netflix Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. La adaptación norteamericana nos llega de manos de John Wells ('El Ala Oeste de la Casa Blanca') y la historia tiene lugar en Chicago.

Frank Gallagher (William H. Macy, 'Fargo', 'Magnolia') es este padre de seis hijos que se caracteriza por ser un egoísta alcohólico y completamente narcisista que vive de las ayudas sociales -conseguidas ilegalmente con triquiñuelas- y no hace más que pasar todo el día bebiendo. Su hija más mayor, Fiona (Emmy Rossum, 'El fantasma de la ópera'), con tan solo 21 años tiene todo el peso de sus hermanos pequeños sobre sus hombros y acepta todo tipo de trabajos temporales para traer algo de dinero a casa.

El resto de los hermanos son todos menores: Phillip (Jeremy Allen White) tiene 17 años y es un estudiante perfecto que, a pesar de su buen rendimiento académico, tiene malos hábitos como el consumo de marihuana y alcohol; Ian (Cameron Monaghan, 'Malcolm'), de 16 años, alistado en la Escuela Militar, trabaja en el supermercado local y es gay, pero sólo unos pocos lo saben; Debbie (Emma Kenney) y Carl (Ethan Cutkosky), con 11 y 10 años, respectivamente, son los pequeños.

(los gemelos Brennan Kane Johnson y Blake Alexander Johnson), con pocos años de edad, interpretan al hermano menor. Lo más curioso es que el chico es negro a pesar de ser hijo de blancos. Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. La adaptación norteamericana nos llega de manos de John Wells ('El Ala Oeste de la Casa Blanca') y la historia tiene lugar en Chicago. La primera siempre intenta ayudar, pero Carl tiene gustos más problemáticos y siempre se mete en líos. Por último, Liam Gallagher (los gemelos Brennan Kane Johnson y Blake Alexander Johnson), con pocos años de edad, interpretan al hermano menor. Lo más curioso es que el chico es negro a pesar de ser hijo de blancos. shameless_us Tráiler de Shameless Embed - Shameless Temporada 11 Trailer SUBTITULADO (HD) Reparto de Shameless Emmy Rossum como Fiona Gallagher

como Fiona Gallagher William H. Macy como Frank Gallagher

como Frank Gallagher Jeremy Allen White como Lip Gallagher

como Lip Gallagher Cameron Monaghan como Ian Gallagher

como Ian Gallagher Ethan Cutkosky como Carl Gallagher

como Carl Gallagher Emma Kenney como Debbie Gallagher

como Debbie Gallagher Shanola Hampto como Veronica Fisher

como Veronica Fisher Steve Howey como Kevin Ball shameless-serie-s10-2-kg0C-U90102422791M3B-1248x770@Diario Vasco