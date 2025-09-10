IR A
IR A

Shameless llegó a Netflix con todas sus temporadas: de qué se trata la adaptación estadounidense de la famosa serie

Una nueva producción estadounidense llena de comedia y drama, una explosiva combinación de géneros, llegó a la gran N roja y es furor.

Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. 

Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y escalan rápidamente al top ten de las más vistas en cuestión de segundos. Asimismo, se incorporaron millones de suscriptores y usuarios que la convierten en la más consumida a nivel mundial.

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.
Te puede interesar:

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, Shameless, la serie estadounidense que estrenó este sitio web más mirado por todos, con una explosiva combinación de géneros, una mezcla de drama y comedia que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles sobre su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana de septiembre 2025.

Sinopsis de Shameless, la serie estadounidense que estrenó todas sus temporadas en Netflix

Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. La adaptación norteamericana nos llega de manos de John Wells ('El Ala Oeste de la Casa Blanca') y la historia tiene lugar en Chicago.

Frank Gallagher (William H. Macy, 'Fargo', 'Magnolia') es este padre de seis hijos que se caracteriza por ser un egoísta alcohólico y completamente narcisista que vive de las ayudas sociales -conseguidas ilegalmente con triquiñuelas- y no hace más que pasar todo el día bebiendo. Su hija más mayor, Fiona (Emmy Rossum, 'El fantasma de la ópera'), con tan solo 21 años tiene todo el peso de sus hermanos pequeños sobre sus hombros y acepta todo tipo de trabajos temporales para traer algo de dinero a casa.

El resto de los hermanos son todos menores: Phillip (Jeremy Allen White) tiene 17 años y es un estudiante perfecto que, a pesar de su buen rendimiento académico, tiene malos hábitos como el consumo de marihuana y alcohol; Ian (Cameron Monaghan, 'Malcolm'), de 16 años, alistado en la Escuela Militar, trabaja en el supermercado local y es gay, pero sólo unos pocos lo saben; Debbie (Emma Kenney) y Carl (Ethan Cutkosky), con 11 y 10 años, respectivamente, son los pequeños.

(los gemelos Brennan Kane Johnson y Blake Alexander Johnson), con pocos años de edad, interpretan al hermano menor. Lo más curioso es que el chico es negro a pesar de ser hijo de blancos. Producción del canal Showtime y versión americana de la serie homónima original del Reino Unido que cuenta la historia de una familia disfuncional en la cual el cabeza de familia pasa ebrio la mayor parte del día y sus hijos viven en la absoluta desatención. La adaptación norteamericana nos llega de manos de John Wells ('El Ala Oeste de la Casa Blanca') y la historia tiene lugar en Chicago.

La primera siempre intenta ayudar, pero Carl tiene gustos más problemáticos y siempre se mete en líos. Por último, Liam Gallagher (los gemelos Brennan Kane Johnson y Blake Alexander Johnson), con pocos años de edad, interpretan al hermano menor. Lo más curioso es que el chico es negro a pesar de ser hijo de blancos.

shameless_us

Tráiler de Shameless

Embed - Shameless Temporada 11 Trailer SUBTITULADO (HD)

Reparto de Shameless

  • Emmy Rossum como Fiona Gallagher
  • William H. Macy como Frank Gallagher
  • Jeremy Allen White como Lip Gallagher
  • Cameron Monaghan como Ian Gallagher
  • Ethan Cutkosky como Carl Gallagher
  • Emma Kenney como Debbie Gallagher
  • Shanola Hampto como Veronica Fisher
  • Steve Howey como Kevin Ball
shameless-serie-s10-2-kg0C-U90102422791M3B-1248x770@Diario Vasco

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cielo sí existe, ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

El cielo sí existe es la conmovedora película que está en tendencia en Netflix: de qué se trata

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Hace 8 minutos
Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Hace 14 minutos
La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Hace 16 minutos
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Hace 34 minutos
La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Hace 42 minutos