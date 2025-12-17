Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar Relato histórico ambientado durante la ocupación alemana combina persecución, huida y decisiones personales con foco dramático y reconstrucción cuidada. + Seguir en







La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.

El catálogo de Netflix se renueva de manera constante y, con cada estreno, el ranking de las producciones más vistas vuelve a modificarse. En este escenario cambiante, una miniserie de cuatro capítulos logró posicionarse rápidamente en el primer puesto a nivel mundial gracias a una historia situada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de La luz que no puedes ver, una propuesta de origen estadounidense que recupera un episodio histórico atravesado por el drama humano y la violencia del conflicto. La narración se apoya en hechos reales y en un enfoque íntimo, donde el recorrido de los personajes adquiere un peso central frente al avance de la ocupación nazi en Europa.

Con una duración aproximada de una hora por episodio y una clasificación apta para mayores de 16 años, la producción desarrolla un relato sostenido por la tensión constante. Además, el proyecto encuentra uno de sus rasgos distintivos en su origen literario y en la elección de una protagonista no vidente, un aspecto que suma singularidad a la propuesta.

la-luz-que-no-puedes-ver-netflix-1 Netflix incorporó una de las series más vistas del momento, ambientada en la Segunda Guerra Mundial y basada en hechos reales. Netflix: sinopsis de La luz que no puedes ver La luz que no puedes ver narra la historia de Marie-Laure, una adolescente francesa ciega, y su padre Daniel LeBlanc, quienes deben huir de París para escapar de la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En su intento por sobrevivir, ambos emprenden un viaje marcado por la tensión y el peligro, con el objetivo de proteger un diamante de gran valor.

Refugiados en Saint-Malo, padre e hija se convierten en el blanco de la persecución de un oficial de la Gestapo, mientras su destino se cruza con el de Werner, un joven soldado alemán. La miniserie construye así un relato atravesado por el enfrentamiento entre bandos opuestos y por decisiones personales en un contexto extremo.

Tráiler de La luz que no puedes ver Embed - La luz que no puedes ver | Tráiler oficial | Netflix Reparto de La luz que no puedes ver La miniserie cuenta con un elenco que combina figuras reconocidas y nuevas apariciones, encargadas de dar vida a los personajes centrales del relato ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Louis Hofmann como Werner Pfennig

como Werner Pfennig Aria Mia Loberti como Marie-Laure LeBlanc

como Marie-Laure LeBlanc Mark Ruffalo como Daniel LeBlanc

como Daniel LeBlanc Hugh Laurie como Etienne LeBlanc

como Etienne LeBlanc Lars Eidinger como el sargento mayor Reinhold von Rumpel

Marion Bailey como Madame Manec

Nell Sutton como la versión joven de Marie-Laure