Video: el escalofriante momento en que dos sicarios asesinaron a un jugador y su esposa en Ecuador

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que dos hombres armados atacaron a Mario Pineida y a su mujer en la puerta de una carnicería. Ambos fallecieron en el acto.

El jugador y su esposa murieron en el lugar

El jugador y su esposa murieron en el lugar, mientras que su madre resultó herida.

Se conocieron las primeras imágenes del asesinato de Mario Pineida y su esposa, en manos de dos sicarios, que los emboscaron en la puerta de una carnicería al norte de Guayaquil, en Ecuador. Las impactantes imágenes muestran el momento exacto en que dos hombres encapuchados disparan a corta distancia sobre el futbolista.

En las brutales imágenes, se puede observar cómo dos personas, con cascos en la cabeza y armados con pistolas, se acercan a Mario y, sin mediar palabra, le disparan a quemarropa. El futbolista, al percatarse de la situación, levanta las manos como pensando que era un robo, pero los hombres no le pidieron ni se llevaron nada de sus pertenencias.

En la otra punta del encuadre, se puede ver al otro hombre como avanza sobre Gisselle Fernández, la pareja del jugador y dispara varias veces. La joven de 33 años falleció en el acto, al igual que Pineida, durante el ataque también resultó herida la madre del futbolista.

El Barcelona SC confirmó la noticia y emitió un sentido comunicado en sus redes sociales: "Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra".

Además, añadió: "Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista".

Finalmente, concluyó: "En las próximas horas informaremos de manera oportuna sobre los actos que se realizarán en su memoria. Por ahora, solicitamos a nuestros socios, hinchas y a la opinión pública elevar una oración por el descanso de su alma y por fortaleza para toda su familia en este momento de inmenso dolor".

Mario Pineida era uno de sus futbolistas más representativos de la última década del Ídolo del Astillero: fue campeón con Barcelona en el 2016 y 2020. También jugó en el exterior, donde pudo defender los colores de Fluminense, club al que llegó tras una gran Copa Libertadores con Barcelona SC, donde estuvo en semifinales. El lateral fue convocado para jugar la Copa América de 2021 con la Selección ecuatoriana

