Exigen que Arturo salga de la casa de Gran Hermano por los golpes de Furia: "Pasó un límite"

Junto al mismo, escribieron: "Ya no sabemos qué hacer para que Arturo salga de la casa, mientras dejamos estas imágenes a ver que opinan ustedes". Con estas palabras, dejaron en claro la preocupación que les genera la falta de responsabilidad en Telefe para cuidar a Juliana y no expulsarla como deberían hacer.

Pero esto no fue lo único, sino que también comentaron en la última publicación de Gran Hermano en Instagram para dejar en claro su descontento y conseguir más difusión. "Devuelvan a Arturo, no sabemos cómo pedírselo. Lo de hoy no tiene vuelta atrás. Queríamos concientizar sobre la adopción de un rescatado, no pedimos ni que nos nombraran, no pedimos nada", comenzaron por señalar con un notorio enojo.

Para finalizar, la agrupación remarcó: "Todo fue excelente hasta que su ambiente para él se volvió hostil. Hace semanas hicimos un pedido porque vimos que Arturo cambió sus conductas y de parte de ustedes fue ignorada. Lo de hoy ya pasó un límite. Devuélvannos a Arturo. Son un tránsito, Arturo es de Huellitas". De esta manera, Telefe y Gran Hermano quedaron expuestos una vez más a un papelón histórico en la televisión argentina.

Huellitas Perdidas contra Gran Hermano y Telefe por Arturo El filoso comentario de Huellitas Perdidas contra Gran Hermano y Telefe. Captura Instagram

El canal Telefe confirmó que se suspendió la gala de eliminación de Gran Hermano 2023 del domingo, por lo que se deberá esperar al lunes para conocer quién es el familiar más querido.