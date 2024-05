Escándalo en Gran Hermano: suspendieron la gala de eliminación del domingo

Gran Hermano 2023 no tendrá la definición del familiar ganador de la casa.

Durante la tarde del mismo domingo que se iba a definir quién era el ser querido con más votos positivos, Gran Hermano publicó un video confirmando que no se llevará a cabo según lo pautado. "Hoy llega una nueva gala de eliminación. Dos familiares abandonarán la casa y todo volverá a cambiar en el juego ", comienza por relatar el locutor de Telefe.

Vale recordar que hay cuatro seres queridos en la casa (Delfina, Facundo, Francisco y Franco), por lo que esto significa que recién en la gala del lunes van a confirmar quién gana en un mano a mano. Para finalizar, el video expresa: "Una noche espectacular con muchas sorpresas donde va a pasar de todo. Vos elegís qué familiar querés que continúe en la casa".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1794849319549653271&partner=&hide_thread=false HOY DOS FAMILIARES abandonan la competencia ¡EL VOTO ES POSITIVO Y ESTÁ EN TUS MANOS! #GranHermano



Esto llamó mucho la atención, ya que se trata de una medida de Telefe para seguir ganando dinero con los votos de la gente y no más que eso. Además, podría provocar una fuerte caída en los números de rating, ya que al no haber definición el domingo, el público podría optar por no ver el programa.

Santiago del Moro confirmó que Gran Hermano vuelve en 2025: los detalles

El conductor Santiago del Moro confirmó que van a poner al aire Gran Hermano 2025 en Telefe, por lo que serán tres años consecutivos del reality show y esto podría perjudicar los números de rating.