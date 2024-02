Evangelina Anderson se sumó a otra moda del verano y posó en microbikini bicolor

Evangelina Anderson microbikini Instagram

Como toque final, Evangelina Anderson complementó su look con un maquillaje sobrio, aros plateados colgantes y una pulsera plateada con un dije de hoja labrada. Su publicación en Instagram no pasó desapercibida, generando una ola de reacciones positivas de sus seguidores, quienes dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look.

Aprovechando el bronceado, Jimena Barón mostró las microbikinis que combinó en sus días de playa

Jimena Barón vistió diversas microbikinis a lo largo de sus vacaciones en la playa. La actriz es una fanática de este tipo de prendas y aprovechó el sol, el calor y los paisajes para lucir distintos conjuntos en sus tardes cerca del mar. En sus redes sociales, como en Instagram, fue compartiendo cada uno de sus looks, con los que marcó tendencia y dejó en claro por dónde pasará la moda en esta temporada.

Antes de salir para la playa, la actriz eligió en uno de sus primeros días de descanso, una microbikini XXS negra. Este conjunto contó con un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras de ajuste en los costados de la cadera. Con esta foto, sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores, los cuales una gran cantidad reaccionó y dejó sus "me gusta" y comentarios elogiando su look.

Jimena Baron microbikini Instagram

En otra publicación en su cuenta de Instagram, Jimena Barón compartió su look que incluyó un diseño bicolor que marca tendencia en la temporada. La intérprete de “La Cobra” lució una microbikini XXS en color camel con bodes blancos. Este conjunto de dos piezas incluyó un corpiño triangular con breteles y una bombacha colaless diminuta.

Jimena Baron microbikini Instagram

Finalmente, en otra de las imágenes que se puede ver en su perfil se mostró posando con una malla enteriza en color turquesa. Este tono se afianza en el inicio del 2024 y la cantante, atenta a la moda, lo sumó a sus looks. La artista acompañó este posteo con la siguiente reflexión: “Tostada, sin maquillaje y con el pelo con sal. Dejame así mejor”. Sus seguidores reaccionaron y dejaron miles de "me gusta" y comentarios, elogiando cada uno de sus looks y felicitándola por su viaje.