Para ese momento, eligió una microbikini verde musgo con detalles dorados. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de diseño triangular y con una bombacha diminuta y colaless. Esta prenda, además, incluyó detalles dorados en las tiras.

Evangelina Anderson microbikini verde yoga Instagram

Además de disfrutar del tiempo en la arena, Evangelina Anderson contó en otras publicaciones que se encuentra junto a sus hijos, Bastián, Lola y Emma, paseando por Disney. Quien no pudo sumarse a estas vacaciones fue su marido, Martín Demichelis, director técnico de River Plate, quien se encuentra en la pretemporada de su equipo rumbo a su debut en la Liga Profesional de Fútbol. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y cientos de comentarios elogiando su look y su viaje junto a sus hijos.

Isabel De Negri, de Gran Hermano, se lució en la pileta con microbikini y vino sorprendiendo a sus seguidores

Isabel de Gran Hermano compartió una foto mostrando cómo se relaja en una pileta vistiendo una microbikini y con una copa de vino. La ex participante de Gran Hermano cuenta con una imagen en sus redes sociales, donde está en Mendoza y parece estar disfrutando del verano tomando una de sus bebidas preferidas. Además, se pudo ver que se sumó a la moda de llenar de brillos las piezas de los trajes de baño, uno de los detalles que numerosas famosas incorporaron en sus looks de la temporada.

La mediática sorprendió a sus fanáticos, los cuales aumentaron desde su participación en el programa. La ex participante del reality más importante del país marcó tendencia con un look que incluyó una microbikini negra de dos piezas con un corpiño decorado con strass y lentejuelas, acompañado por una gorra off white. Con una copa de vino flotando en el agua, parece estar mostrando cómo se tomó la eliminación en el cuarto programa del ciclo.

Isabel De Negri microbikini Instagram

Sus seguidores dejaron miles de “me gusta” y cientos de comentarios elogiando su look y su apuesta para esta producción de fotos, la cual incluyeron otras imágenes con un vestido y con otros momentos de su tarde de relajación en el predio de Mendoza en donde pasó la tarde.