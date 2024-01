Evangelina Anderson disfrutó de la playa y el calor en sus vacaciones

En su última publicación en la red social, la modelo se mostró a orillas del mar vistiendo una microbikini verde musgo con detalles dorados, complementada con el accesorio de moda actual: un bodychain que añade un toque de glamour. Este conjunto de dos piezas contó con un corpiño de diseño triangular y con una bombacha diminuta y colaless . Esta prenda, además, incluyó detalles dorados en las tiras. Su look lo completó con un par de lentes de sol XXL en total black , con vidrio opaco, y un peinado de rodete superalto y tirante.

"Vitamina D", escribió en el texto de la publicación Evangelina Anderson. La foto generó una gran cantidad de "me gustas" y comentarios por parte de sus seguidores, quienes elogiaron no sólo su look, sino que también la felicitaron por el viaje que está realizando.

A puro brillo, Stephanie Demner mostró la microbikini que sorprende en la moda del verano

Stephanie Demner apostó por las miicrobikinis de paillettes y marcó tendencia. La influencer eligió un traje de baño muy llamativo que lució en sus redes sociales. Como buena parte de las famosas, se sumó a la moda de este tipo de conjuntos de dos piezas para disfrutar del sol y de la playa. Tanto los brillos como las lentejuelas formaron parte de los diseños más usados en la última temporada.

Desde la playa, la modelo lució una microbikini de dos piezas que incluyó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless cavada de tiro alto. Además, la prenda de la parte inferior contó con tiras de ajuste a ambos lados de las caderas y arandelas metálicas plateadas como adorno. Además, le sumó un par de lentes de sol en total black que hizo juego con el resto del outfit veraniego. Este look es fiel a su estilo, cargado de glamour y con las últimas tendencias del mundo fashionista.

“Un ratito de playa hoy”, escribió Stephanie Demner en la publicación que subió a su cuenta de Instagram. En pocas horas reunió más de 20 mil "me gusta" y cerca de 5 mil comentarios por parte de sus casi 1 millón y medio de seguidores, los cuales elogiaron su look y la felicitaron por su viaje.

