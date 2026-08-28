28 de agosto de 2026 Inicio
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Dolor en el automovilismo argentino: falleció Jorge Pedersoli, el preparador que conquistó 14 títulos en el TC

Con 84 años, el reconocido preparador Jorge Pedersoli dejó una huella imborrable en el automovilismo argentino tras forjar 14 títulos en el TC para leyendas. Fue mentor de figuras como Mouras y Traverso.

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Sus restos fueron despedidos este viernes 28 de agosto en la Capilla del Cementerio de la Chacarita.

Sus restos fueron despedidos este viernes 28 de agosto en la Capilla del Cementerio de la Chacarita.

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El automovilismo argentino está de luto tras confirmarse la muerte del Jorge Pedersoli, el preparador de motores que logró 14 campeonatos del TC. Tenía 84 años.

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Aunque el nombre del fallecido no figuraba al volante, su trabajo fue clave para impulsar las carreras de grandes pilotos del Turismo Carretera como Roberto Mouras, Juan María Traverso y Guillermo Ortelli.

Pedersoli tuvo una importante trayectoria tras lograr 10 campeonatos con Chevrolet, 3 campeonatos con Dodge, y 1 campeonato con Ford, dentro de la máxima categoría del automovilismo nacional, y el reconocimiento de pilotos y fanáticos de este deporte.

En noviembre pasado, el técnico mecánico fue distinguido como Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires junto al preparador José Miguel Herceg, como reconocimiento a más de 4 décadas de trabajo con el TC.

El vínculo con los grandes del automovilismo

Uno de los hitos automovilísticos de Jorge Pedersoli se remonta a 1968 cuando ganó el primer titulo del TC junto al piloto Carlos Pairetti a bordo del célebre "Trueno Naranja". Años más tarde formó una dupla ganadora con Roberto Mouras, con quien desarrolló el histórico Chevrolet "7 de Oro", con varias victorias a partir de 1976, además de terminar como tricampeón en Dodge entre 1983 y 1985.

Su trayectoria estuvo ligada también a grandes automovilistas argentinos como: Guillermo Ortelli, con quien conquistó juntos cuatro campeonatos en el TC. Juan María Traverso, con quien protagonizó una de las etapas más recordadas de la categoría junto a sus motores, y Christian Ledesma, con quien celebró su último título en 2007 a bordo de un Chevrolet.

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