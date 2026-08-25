Escándalo por la baja de una figura de Telefe: "Fue muy desprolijo" Crece la tensión en los pasillos de la señal de las tres pelotas tras un giro de último momento que desató el enojo en el entorno del protagonista. Agregar C5N en









El influencer no será el conductor de Masterchef y generó polémica.

La trastienda sobre la conducción de MasterChef Kids sumó un nuevo capítulo de máxima tensión tras la ratificación de Verónica Lozano al frente del proyecto. En la emisión de Sálvese quien pueda, se reveló el enojo de la entorno cercano a Ian Lucas por la forma en que las autoridades de la señal manejaron la comunicación, remarcando que el joven creador de contenido conoció la noticia a través de las declaraciones de Ángel de Brito en los medios y exponiendo que "sienten que fue muy desprolijo el trato de Telefe".

Desde el panel del ciclo conducido por América TV, Martín Salwe precisó que existía un compromiso previo asumido por los ejecutivos con la joven promesa, asegurando que "la promesa de que haga la conducción fue pre-mundial, en la cara". Sin embargo, Yanina Latorre contrapuso la visión del canal al señalar la falta de experiencia del influencer para asumir la franja central de la grilla y acusó a su equipo de filtrar nombres de posibles programas a la prensa para presionar por roles de mayor peso.

Ante esta versión, el apoderado de Ian Lucas interrumpió la transmisión para desmentir tajantemente cualquier maniobra de prensa y manifestar su descontento por cómo se enteraron del volantazo de la producción. En su descargo, el representante fue contundente al defender la postura de su representado frente a las especulaciones y cerrar el tema remarcando que "no está bueno enterarse por TV de las decisiones del canal, por Ángel de Brito".

Se confirmaron los primeros dos participantes de MasterChef A través de sus canales oficiales de comunicación, la producción de MasterChef Celebrity anunció formalmente a las primeras dos figuras que formarán parte de la nueva entrega por la pantalla de Telefe. Con Wanda Nara ratificada al frente del ciclo gastronómico, la nómina de concursantes se inauguró con dos referentes de la escena musical argentina: Luck Ra y L-Gante.

La incorporación del artista de RKT promete añadir una cuota de alto impacto mediático por el vínculo sentimental que mantuvo con la conductora en el pasado. Desde la producción buscan repetir el acertado movimiento de la entrega previa con Maxi López, donde la convivencia y las idas y vueltas entre los exparejas se convirtieron en uno de los atractivos centrales de la edición que consagró ganador a Ian Lucas.

Por su parte, el referente del cuarteto cordobés desembarca en las hornallas en un momento de fuerte exposición tras su reciente separación de La Joaqui. De esta manera, el popular certamen de cocina le servirá como vidriera pública para referirse al tema o bien tomar distancia del plano personal, en una competencia donde curiosamente su propia exnovia ya tuvo un paso destacado en la temporada anterior.