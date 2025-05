Estrella de Marvel se despidió y encendió las alarmas: "Fue uno de los honores más grandes de mi vida"

Por eso, lo más llamativo aparece en la descripción del video de YouTube, ya que Hemsworth escribió: "Interpretar a Thor ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Durante los últimos 15 años, sostuve el Mjolnir y luego el Stormbreaker como el Dios del Trueno, pero lo que lo hizo realmente especial fue compartirlo con todos ustedes". Con estas palabras, llenó de angustia a los fans porque parece ser una despedida anticipada.

Para finalizar, el actor señaló: "Su pasión, sus ovaciones y su amor por este personaje lo han significado todo para mí. Gracias por hacer mi viaje a través del Universo Cinematográfico de Marvel inolvidable. ¡A continuación, Doomsday!". De esta manera, recordó que será parte de la próxima de Avengers y aquí podría darse su muerte, algo que rompería los corazones de los fanáticos.

Embed - Thank You! The Legacy of Thor