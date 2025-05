Marvel sufrió la filtración del regreso más esperado para Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day continuará la intrigante historia de No Way Home.

"Mark Ruffalo regresará como Bruce Banner en Spider-Man: Brand New Day. Se desconoce si su papel será el Hulk original o uno alternativo, como Savage Hulk. No se tratará de un cameo, tendrá un papel importante", agregaron. De esta manera, la idea sería similar a la de Andrew Garfield y Tobey Maguire en No Way Home, quienes no realizaron una pequeña aparición para complacer al público.

Mark Ruffalo Bruce Banner Hulk Spider Man Brand New Day Hulk sería el Avenger elegido para Spider-Man: Brand New Day. Marvel Studios

Tras viralizarse esta noticia, los fanáticos de Marvel rápidamente buscaron informarse sobre la situación y se tomó un cómic en especial como información clave para Spider-Man: Brand New Day. En una conversación entre Hulk y Spider-Man, el gigante verde lo llama por su nombre y esto toma por sorpresa a Peter Parker, ya que luego del hechizo de Doctor Strange todos lo habían olvidado.

Así, Hulk se encargó de detallar que la mente de Bruce Banner y la suya están separadas, por lo que el hechizo afectó únicamente a su parte humana. De igual manera, en el Universo Cinematográfico de Marvel se decidió fusionar el cuerpo y el cerebro de estos personajes, por lo que esta opción quedaría 100% descartada "por culpa" de Disney.

Spider Man Hulk cómic Peter Parker Marvel La teoría de la memoria de Hulk generó expectativa en los fans. Marvel

Esta sería la décima aparición de Mark Ruffalo como Hulk, tras The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Captain Marvel (2019), Avengers: Endgame (2019), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) y She-Hulk: Attorney at Law (2022). También se trataría del lapso más extenso entre dos apariciones, ya que recién regresará en 2026 si no aparece en The Fantastic Four: First Steps.

Hugh Jackman habló sobre su regreso a Marvel: ¿aparecerá en Avengers: Doomsday?

El actor australiano Hugh Jackman habló por primera vez sobre la posibilidad de volver a Marvel en Avengers: Doomsday y llenó de expectativa a los fanáticos de Wolverine, ya que en los próximos días se cree que Disney habilitará la segunda parte del elenco para la película más esperada.