Veremos cómo es este "nuevo" Daredevil.

La primera temporada de la etapa de Daredevil en Disney+, que funciona como una especie de temporada 4 de la versión de Netflix, tuvo gran repercusión entre crítica y público convirtiéndose rápidamente en una de las producciones más aclamadas de Marvel.

Matt Murdock lucirá un nuevo traje como defensor de Hell's Kitchen en la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again'. Como venían adelantando las filtraciones y rumores, el superhéroe de Marvel interpretado por Charlie Cox vestirá el negro en esta nueva tanda de episodios, sacando a relucir su etapa más oscura en un momento crucial para el Hombre sin miedo, aun atormentado por la pérdida de su mejor amigo.

La segunda temporada de 'Daredevil: Born Again' se estrenará en marzo de 2026 y desde luego no será el final de la serie del UCM, puesto que ya está en marcha la tercera temporada para proseguir con las aventuras de Matt Murdock en el streaming -aunque hay rumores que señalan que el personaje podría saltar a la gran pantalla de igual manera que Frank Castle-. El nuevo traje negro en cuestión es extremadamente fiel a los cómics y sin duda le da un toque único al superhéroe.

Daredevil Born Again Marvel Cómo es el traje de Daredevil que Marvel anticipó antes de su nueva temporada La primera temporada de la etapa de Daredevil en Disney+, que funciona como una especie de temporada 4 de la versión de Netflix, tuvo gran repercusión entre crítica y público convirtiéndose rápidamente en una de las producciones más aclamadas de Marvel. Charlie Cox y Vincent D'Onofrio son dos piezas clave del UCM en su apartado televisivo, y se han ganado a pulso el cariño del público gracias a su indiscutible compromiso con los personajes de la Casa de las Ideas.

Daredevil traje Veremos cómo es este "nuevo" Daredevil con el traje negro y si los niveles de oscuridad y violencia de 'Born Again' se incrementan. El final de la primera temporada ya fue todo un espectáculo en ese sentido, y ahora Disney tiene aun más abanico de opciones para llevar a los personajes del tebeo a otro nivel.

