Una nueva serie de Marvel llega con una fuerte apuesta animada en Disney+: en qué mundo se ubica

Marvel sufrió la filtración del regreso más esperado para Spider-Man: Brand New Day

Nos referimos a Eyes of Wakanda, que sigue a guerreros a lo largo de distintas épocas del tiempo. Su misión: recuperar artefactos vibranium que fueron esparcidos por todo el mundo, manteniendo a salvo el secreto y la tecnología que hacen único a este reino.

Desde el anuncio oficial, las redes sociales se llenaron de reacciones entusiastas por parte de los fans del MCU. Muchos celebran que se explore aún más la rica historia cultural y tecnológica de este reino ficticio, mientras otros especulan con posibles cameos o referencias ocultas a Black Panther y otros héroes del UCM. El regreso de la entrega, aunque en formato animado, genera una gran expectativa, sobre todo por el prestigio del equipo creativo involucrado y la posibilidad de expandir tramas poco exploradas hasta ahora.

eyes de wakanda.jpg

Cómo será la serie de Marvel sobre Wakanda que llegará a Disney+

Eyes of Wakanda se enfoca en enriquecer el canon oficial del UCM. Esto significa que podría haber conexiones directas con personajes como T’Challa, Shuri o incluso Namor, el antagonista de Black Panther: Wakanda Forever. La serie se ubica dentro del universo principal de Marvel conocido como Earth-616, el mismo en el que se desarrollan las películas del multiverso, a diferencia de otras animaciones como What If...?, que exploran realidades alternativas.

La producción no se limita a una sola línea temporal. En cambio, propone una narrativa que cruza épocas y lugares, lo que la convierte en una de las propuestas más ambiciosas de Marvel en formato animado. Además, se espera que conecte directamente con los eventos y personajes del universo de Black Panther.

Aunque la firma animada aún no confirmó la fecha exacta, se espera que Eyes of Wakanda llegue a Disney+ entre finales de 2024 y principios de 2025. Será parte de la nueva oleada de contenido animado que el estudio está desarrollando para su plataforma de streaming.