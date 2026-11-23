Look renovado: así fue la sorprendente transformación de Carlos Alcaraz El español se animó a salir de su imagen habitual a partir de una divertida promesa que compartió con las personas de su equipo de trabajo. Por Agregar C5N en









Look renovado: así fue la sorprendente transformación de Carlos Alcaraz. ATP Tour

El tenista español sorprendió con una imagen diferente hace algunas semanas.

Su nuevo estilo surgió de una apuesta con su equipo tras ganar en Tokio.

A lo largo de su carrera, se animó a probar distintos looks y estilos de pelo.

Actualmente, mientras disputa el ATP Finals, mantiene su peinado y recuperó su aspecto habitual. Carlos Alcaraz es uno de los tenistas que más se anima a jugar con su imagen y, hace algunas semanas, sorprendió con un cambio de look que se alejó bastante de su estilo habitual. En medio de un gran momento deportivo, el español decidió sumarse a una particular apuesta con su equipo y adoptó un aspecto que rápidamente despertó curiosidad, especialmente por un detalle en su rostro.

En aquella oportunidad, durante el M1000 de Shangai, el murciano conservó el pelo largo que viene luciendo desde hace meses, pero se afeitó la barba y dejó únicamente un bigote. El resultado fue un estilo bastante retro que contrastó con su apariencia habitual y que no tardó en generar comentarios entre sus seguidores, acostumbrados a verlo con otros looks.

Carlos Alcaraz con bigote durante el M1000 de Shangai. ATP Tour La transformación tuvo lugar después de su consagración en Tokio, donde derrotó al checo Jiri Lehecka en la final. En plena celebración junto a su equipo, su fisioterapeuta Juanjo Moreno propuso una apuesta que terminó involucrando a varios de sus colaboradores. La idea era dejarse el bigote como parte del festejo por el título, una promesa que Alcaraz finalmente cumplió.

Cómo fue la impresionante transformación de Carlos Alcaraz A lo largo de su carrera, el tenista demostró que no tiene problemas en probar diferentes estilos y modificar su apariencia. El pelo rapado, las trenzas y hasta el rubio platinado fueron algunas de las apuestas que eligió en distintos momentos, convirtiendo sus cambios estéticos en un tema recurrente entre sus fanáticos.

Sin embargo, el bigote fue uno de los detalles más llamativos de aquella transformación. Combinado con su melena larga y una vincha para sujetarla, le dio una apariencia distinta, con un aire vintage que se alejaba de la imagen que suele mostrar dentro y fuera de la cancha. Una elección que también dejó en evidencia su costado más descontracturado.

Ahora el español se encuentra disputando el ATP Finals y recuperó su barba de siempre. ATP Tour Actualmente, mientras disputa el ATP Finals, Alcaraz mantiene el mismo peinado largo que caracterizó aquella etapa, aunque volvió a dejarse la barba como la llevaba anteriormente. De esta manera, el español recuperó su aspecto habitual sin abandonar la melena, una de las características que más identifica su imagen en los últimos meses.