25 de abril de 2026 Inicio
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Escapada de Buenos Aires: está cerca de Mar del Plata, tiene 2 habitantes y tenés que visitarlo

Con una estación en ruinas, campos abiertos y un entorno silencioso, este rincón del sureste provincial llama la atención a quienes quieren redescubrir la historia rural argentina a su propio ritmo.

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Todo está disponible para recorrerlo a pie.

Todo está disponible para recorrerlo a pie.

Flickr - Juan C. Riccelli
  • Lumb es un pueblo fantasma del partido de Necochea, en el sureste bonaerense, con apenas dos habitantes permanentes y una historia ligada al auge y la caída del ferrocarril en Argentina.
  • Fundado a principios del siglo XX, llegó a superar los 500 habitantes en su etapa de mayor esplendor, con escuelas, comercios y una estación de tren que fue el motor de su crecimiento.
  • Hoy es un destino de turismo rural e histórico, ideal para caminar entre construcciones abandonadas, fotografiar vestigios del pasado y disfrutar del silencio pampeano sin infraestructura turística de por medio.
  • Se ubica a unos 520 km de la Ciudad de Buenos Aires y a 200 km de Mar del Plata; lo más recomendable es alojarse en Necochea y visitar el paraje durante el día.

Lumb es un paraje rural del partido de Necochea que guarda en sus estructuras abandonadas la memoria de una Argentina agraria que creció al ritmo del tren. Su nombre rinde homenaje a Edward Lumb, un empresario vinculado a la expansión del Ferrocarril del Sud, cuya estación se inauguró en 1908 y funcionó como el verdadero motor del crecimiento local. Durante las décadas siguientes, el pueblo llegó a superar los 500 vecinos, con aulas que recibían más de 70 alumnos, correo, telégrafo, destacamento policial, comercios y una calera que sostenía la economía de la comunidad.

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El declive llegó cuando el tren dejó de pasar. Como ocurrió con tantas localidades rurales de la provincia, el cierre de los servicios trajo también el cierre de las escuelas, la partida de las familias y el lento vaciamiento del pueblo. Hoy Lumb tiene apenas dos habitantes permanentes y sus calles son un recorrido silencioso entre casas bajas, galpones olvidados y los restos de la estación que alguna vez concentró toda la vida del lugar.

Lo que hace especial a Lumb no es lo que ofrece en términos de servicios, sino precisamente la ausencia total de ruido, de apuro y de turismo masivo. Quienes llegan hasta acá lo hacen para caminar, sacar fotos del paisaje pampeano y respirar un aire de otra época. No hay hoteles ni restaurantes, por lo que la visita se organiza desde Necochea o San Cayetano y se combina con una jornada diurna en el paraje.

lumb estación de tren

Dónde queda Lumb

Lumb pertenece al partido de Necochea y se encuentra en el sureste de la provincia de Buenos Aires, en una zona de perfil netamente agrario. Está a unos 40 km de la ciudad cabecera de Necochea y a aproximadamente 520 km de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Lumb

Lumb funciona como un museo al aire libre sin entrada ni guías, ya qie todo está disponible para recorrerlo a pie, a la distancia que cada uno elija y sin ningún tipo de organización formal. Sus atractivos son los de la historia rural y el paisaje abierto:

  • Visitar la Estación Lumb, inaugurada en 1908, cuya estructura abandonada es el símbolo más representativo del pueblo y el punto de mayor interés para quienes llegan a sacar fotos.
  • Recorrer las calles del paraje entre casas antiguas, galpones en desuso y restos de comercios que reconstruyen mentalmente cómo fue la vida en este lugar durante su época de mayor actividad.
  • Caminar por los campos abiertos de los alrededores y disfrutar del silencio absoluto, una experiencia cada vez más difícil de encontrar cerca de los grandes centros urbanos.
LUMB

Cómo llegar a Lumb

Desde la Ciudad de Buenos Aires el trayecto es de unos 520 km, aproximadamente 6 horas de viaje, tomando la Ruta Nacional 3 hacia el sur y continuando luego por las rutas provinciales que se dirigen hacia la zona de Necochea. Desde Mar del Plata, la opción más directa es la Ruta Provincial 88 hasta empalmar con los caminos secundarios que llevan al pueblo, con un recorrido de alrededor de 2 horas y media atravesando el paisaje típico de la llanura pampeana.

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