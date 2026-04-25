Alexis Mac Allister reveló el motivo de una pelea con Ailén Cova: "No la pasé bien" El futbolista de Liverpool relató un inconveniente de convivencia que tuvo con su pareja y sorprendió al develar la causa de la última discusión. + Seguir en







¿Todo mal entre Mac Allister y Cova? Redes sociales

Alexis Mac Allister contó un inconveniente de convivencia que tuvo con su pareja, Ailén Cova, y sorprendió al revelar una particular pelea en broma que le hizo analizar su relación. "Mi jermu me quiere matar", contó y despertó las risas.

El futbolista explicó que todo tiene que ver con su rutina y el cuidado del descanso: “Habíamos salido campeones de la Premier League, pero llegué al final de la temporada con mucho dolor y no la pasé bien". Entonces, incluyó un nuevo procedimiento: "Cuando se hace de noche el cuerpo empieza a generar melatonina. Pero si es de noche afuera y adentro tenés un montón de luces apuntándote, es como que estoy inhibiendo el cuerpo. Entonces con la luz roja tenés la capacidad de iluminar y a la vez que no afecte tu producción de melatonina”.

Sin embargo, esta postura no siempre coincide con los deseos de su pareja y se generan peleas: “Mi jermu me quiere matar. Ella quiere la luz normal y ver la tele”, contó entre risas, dejando en evidencia el contraste de hábitos.

A pesar de las diferencias, Mac Allister dejó en claro que intentan llegar a acuerdos para convivir de la mejor manera posible. “Si tiene muchas ganas de ver una serie la vemos, pero me pongo las gafas”, explicó.