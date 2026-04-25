Alexis Mac Allister contó un inconveniente de convivencia que tuvo con su pareja, Ailén Cova, y sorprendió al revelar una particular pelea en broma que le hizo analizar su relación. "Mi jermu me quiere matar", contó y despertó las risas.
El futbolista de Liverpool relató un inconveniente de convivencia que tuvo con su pareja y sorprendió al develar la causa de la última discusión.
Alexis Mac Allister contó un inconveniente de convivencia que tuvo con su pareja, Ailén Cova, y sorprendió al revelar una particular pelea en broma que le hizo analizar su relación. "Mi jermu me quiere matar", contó y despertó las risas.
El futbolista explicó que todo tiene que ver con su rutina y el cuidado del descanso: “Habíamos salido campeones de la Premier League, pero llegué al final de la temporada con mucho dolor y no la pasé bien". Entonces, incluyó un nuevo procedimiento: "Cuando se hace de noche el cuerpo empieza a generar melatonina. Pero si es de noche afuera y adentro tenés un montón de luces apuntándote, es como que estoy inhibiendo el cuerpo. Entonces con la luz roja tenés la capacidad de iluminar y a la vez que no afecte tu producción de melatonina”.
Sin embargo, esta postura no siempre coincide con los deseos de su pareja y se generan peleas: “Mi jermu me quiere matar. Ella quiere la luz normal y ver la tele”, contó entre risas, dejando en evidencia el contraste de hábitos.
A pesar de las diferencias, Mac Allister dejó en claro que intentan llegar a acuerdos para convivir de la mejor manera posible. “Si tiene muchas ganas de ver una serie la vemos, pero me pongo las gafas”, explicó.
De esta manera, el mediocampista contó un lado más privado luego de no exponerse tanto ante las críticas recibidas por haberse puesto en pareja con su mejor amiga, mientras estaba con Camila Mayán.