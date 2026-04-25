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Esta docuserie de solo 4 capítulos sobre la historia del Titanic está causando furor en HBO Max: cómo se llama

La producción consigue transformar una tragedia histórica conocida en una experiencia mucho más cercana y conmovedora.

Las ultimas horas del Titanic ayudan a reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas históricas.

Las ultimas horas del Titanic ayudan a reconstruir lo ocurrido desde distintas perspectivas históricas.

Esta docuserie de solo 4 capítulos sobre la historia del Titanic está causando furor en HBO Max: a más de un siglo del hundimiento del famoso transatlántico, una nueva producción documental volvió a poner al legendario buque en el centro de la conversación. ¿Cómo se llama?

Con esta propuesta, Disney+ apuesta por una narrativa más introspectiva dentro del universo criminal, poniendo el foco en las consecuencias personales de un mundo marcado por la violencia.
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Se trata de una propuesta de apenas cuatro episodios que llegó al catálogo de la plataforma de Warner y rápidamente comenzó a destacarse entre lo más visto del streaming.

Con una reconstrucción minuciosa de aquella noche de 1912, la producción propone una mirada distinta sobre uno de los naufragios más impactantes del acontecimiento. A diferencia de otras historias sobre el histórico navío, este relato pone el foco en el costado humano del desastre. El relato deja de lado el mito para mostrar la dimensión real de la tragedia, con testimonios de historiadores, marinos y especialistas que aportan contexto histórico.

RMS Titanic

Sinopsis de Las últimas horas del Titanic, la serie estreno de HBO Max

La docuserie reconstruye las horas previas al hundimiento del barco a través de cartas reales, diarios personales y testimonios de sobrevivientes. En lugar de centrarse únicamente en el desastre, la producción explora cómo vivieron ese momento los pasajeros de distintas clases sociales y cómo pequeñas decisiones cambiaron destinos para siempre.

A lo largo de sus cuatro episodios, la serie muestra cómo la información, el acceso a los botes salvavidas y la cercanía con la tripulación influyeron directamente en quiénes lograron sobrevivir. Uno de sus puntos más valorados es la manera en que revela cómo la desigualdad social también estuvo presente en medio del caos.

Tráiler de Las últimas horas del Titanic

Embed - Titanic: La Última Noche del Gigante | La Tragedia Real en 4K | Documental A PURO COLOR

Reparto y especialistas que participan

Al tratarse de una docuserie, no cuenta con un elenco convencional, pero sí con la participación de especialistas reconocidos que guían la historia:

  • JJ Chalmers
  • Suzannah Lipscomb
  • Alan West
  • Nadifa Mohamed

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