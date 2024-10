Ester Expósito habló sobre su cambio físico viral y reveló si está operada: qué dijo

Durante los premios Bazaar Women of the Year 2024, Ester Expósito aprovechó para hablar sobre este polémico tema. "El otro día he estado reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda atrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello ", comenzó por expresar en su descargo.

Con respecto a todo lo que tuvo que soportar, la española evidenció toda su bronca. En este sentido, explicó: "No se opina y menos públicamente sobre el físico de una persona. Lo hago por otras personas, otras chicas, que a lo mejor no las tienen o aunque las tengan, no tienen porque aguantar esto, al igual que yo no tengo porque aguantarlo".

Ester Expósito antes y después Ester Expósito fue cuestionada por el antes y después de su estado físico. Redes sociales

Por eso, directamente ingresó a la polémica y explotó: "Estoy cansada y estoy cabreada porque resulta que vengo leyendo una estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo". Así, indirectamente desmintió haberse operado.

"Lo último ha sido la semana pasada sobre que me he rellenado la cara, me la he estirado con bótox o no sé qué cosas más, que si así fuera estaría en todo mi derecho y ningún desconocido debe venir a pedirme nada porque no les he preguntado, porque es mi cara y hago lo que quiero con ella", enfatizó Expósito.

Para finalizar, confesó a que se debe su cambio físico: "Pero resulta que no, he subido un poco de peso y ya está. Porque lo creas o no las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos, y menos mal porque significa que estamos vivas y no somos muñecas". De esta manera, dejó muy mal parados a todos los odiadores de las redes sociales.