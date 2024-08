Al igual que Tini Stoessel, Ester Expósito posó con la microbikini de Playboy que está de moda para el calor

La actriz realizó una escapada con sus amigos y marcó tendencia con su look de verano.

Ester Expósito microbikini Instagram

Hace pocos días, Tini Stoessel posó desde la Costa Amalfitana con un traje de baño con la misma ilustración en la bombacha, pero en un modelo XXS de corpiño underboob en color celeste. Ambos diseños, tanto el de la argentina como el de la española, pertenecen a la marca barcelonesa Goi, una de las favoritas entre las celebridades.

Tini Stoessel microbikini Instagram

En esta ocasión, Ester Expósito complementó su microbikini negra con un look natural, llevando el pelo suelto y sin maquillaje. En menos de 24 horas, su publicación superó los 700 mil "me gusta" y acumuló numerosos comentarios en donde sus fans dejaron sus numerosos elogios.

La China Suárez recordó la microbikini roja que usó en Miami y es la nueva tendencia para la playa

La "China" Suárez volvió a llamar la atención en Instagram al posar en microbikini roja, un color que marca tendencia en la temporada actual. Fanática de la moda y atenta a las últimas tendencias, la actriz fue el centro de las miradas en las redes sociales al compartir una nueva foto con su último look en su cuenta oficial.

Fiel a su estilo, la modelo posó de espaldas a la cámara con un diseño con un llamativo tono rojo fuego. Este conjunto de dos piezas se compone de un corpiño de moldería triangular y una bombacha estilo culotte con tiritas ajustables a los lados, que se atan en forma de moño. Para completar su look de playa, optó por unas cómodas ojotas negras.

China suarez microbikini Instagram

La publicación no tardó en generar un gran impacto entre sus seguidores, quienes llenaron la foto de comentarios con elogios por su look y de "me gusta". En su post, la "China" Suárez agregó un mensaje positivo: "Merezco, acepto, recibo", reflejando su actitud confiada y segura. Esta nueva aparición confirma su estatus como referente de moda, consolidando su influencia en el mundo de las tendencias y en las redes sociales.