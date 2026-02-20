De qué se trata Aviso general: hermandad, la película brasileña a pura acción que es de lo más visto de Netflix Se trata de Aviso general: Hermandad, una cinta brasileña que llegó hace unos días a Netflix y que rápidamente se ubicó entre lo más visto. + Seguir en







El 11 de febrero llegó a Netflix la película Aviso general: Hermandad y rápidamente se ubicó como la cinta más vista de la plataforma de streaming tras destronar a La investigación sobre Lucy Letby, el documental que venía dominando el ranking durante las últimas semanas.

La cinta brasileña ha logrado un arrollador éxito desde su estreno y se ha ubicado en lo más alto del top 10 de Netflix en gran cantidad de países.

"Mientras una ola de violencia golpea São Paulo, una abogada con nexos peligrosos debe negociar con la policía para rescatar a su sobrina secuestrada", indica la sinopsis del filme que triunfa en Netflix.

Sinopsis de Aviso general: hermandad, la película furor en Netflix Aviso general: Hermandad (Salve Geral: Irmandade) es una película de acción y drama brasileña estrenada en Netflix en febrero de 2026. La facción criminal conocida como "La Hermandad" entra en crisis cuando sus líderes son trasladados a prisiones de máxima seguridad.

Elisa, la hija del fundador del grupo, es secuestrada por policías corruptos. En respuesta, la organización ordena un "Aviso General" (Salve Geral), que consiste en una serie de ataques violentos y coordinados contra comisarías y fuerzas de seguridad, sumergiendo a São Paulo en el caos.

Dilemas Morales: La historia sigue a Cristina (tía de Elisa y abogada con nexos peligrosos) mientras intenta rescatar a su sobrina, enfrentándose a dilemas sobre la justicia, la violencia y el legado criminal de su familia. hermandaddd Tráiler de Aviso general: hermandad Embed - Aviso general - Hermandad ( 2026 ) Trailer Pelicula - Español Latino Reparto de Aviso general: hermandad Hermandad fue dirigida por Pedo Morelli y está protagonizada por Naruna Costa, Camilla Damião, Seu Jorge, David Santos, Marcélia Cartaxo, Lee Taylor, Enio Cavalcante, Hermila Guedes y Yetunde Hammed, entre otros. Tiene una duración de 103 minutos. hermandad