Acción, mafia y artes marciales: cual es la película que es furor en Netflix y está entre lo más visto

El thriller combina diamantes, secuestros y combates explosivos que la posicionan entre lo más reproducido de la plataforma.

Acción y mafia: ¿Cuál es la película que es furor y está entre lo más visto?.

Acción y mafia: ¿Cuál es la película que es furor y está entre lo más visto?.

Acción, mafia y artes marciales: esta producción estadounidense estrenada en 2003 se convirtió en uno de los títulos más reproducidos de Netflix gracias a su combinación de acción intensa y crimen. ¿Cuál es la película que es furor y está entre lo más visto?

Dirigida por Andrzej Bartkowiak y escrita por John O’Brien y Channing Gibson, sigue siendo un imán para los amantes del thriller y los golpes de adrenalina.

Con una duración de 100 minutos, combina secuencias de acción trepidante con el clásico enfrentamiento entre criminales y héroes de artes marciales. La producción incluye elementos de buddy film, secuestros y crimen, manteniendo el suspenso hasta el último minuto. Si bien la crítica profesional fue mixta —algunos la califican como típica película de acción de serie B con un argumento flojo, mientras que otros destacan la producción de Joel Silver y la energía de sus escenas de lucha—, los espectadores de la N roja la están disfrutando masivamente, convirtiéndola en tendencia por su ritmo intenso y sus icónicas peleas.

Nacer para morir

Sinopsis de Nacer para morir, la película tendencia en Netflix

En la historia, Tony Fait (DMX) es un gangster carismático y experto en artes marciales que cuida sus negocios y protege a su equipo. Todo cambia cuando, tras conseguir un alijo de diamantes negros, se enfrenta a Su (Jet Li), un agente del gobierno taiwanés que sigue la pista de las joyas. La tensión aumenta cuando Ling (Mark Dacascos) secuestra a la hija de Tony, Vanessa (Paige Hurd), exigiendo los diamantes a cambio de su libertad.

Tráiler de Nacer para morir

Embed - Nacer para morir Tráiler español

Reparto de Nacer para morir

  • La película reúne a figuras icónicas del cine de acción y las artes marciales de los 2000:
  • DMX como Tony Fait, el carismático ladrón experto en combate callejero.
  • Jet Li como Su, el agente taiwanés que sigue el rastro de los diamantes negros.
  • Mark Dacascos como Ling, el villano que desata el conflicto central.
  • Paige Hurd como Vanessa, la hija de Tony.
  • Anthony Anderson como Tommy, parte del equipo de Fait.
  • Tom Arnold como Archie, el contacto que aporta el toque cómico.
