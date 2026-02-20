Esta precuela de la saga de Alien sorprendió a todos y desde que llegó a Netflix está siendo lo más visto: cómo se llama Desde su llegada al streaming, volvió a posicionarse como una de las producciones más elegidas por los fanáticos de la ciencia ficción y el terror espacial. + Seguir en







Esta precuela de la saga de Alien sorprendió a todos y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: la ambiciosa precuela del cosmos creado por Ridley Scott explora los orígenes del mítico terror espacial iniciado con el universo xenomorfo y hoy escala entre las más vistas de la plataforma.

Con una duración de 123 minutos, la producción combina aventura espacial, extraterrestres y reflexiones filosóficas, elementos que la convierten en una de las entregas más debatidas del universo Alien.

El avance oficial muestra la combinación de ciencia ficción, misterio y miedo que caracteriza a la franquicia. Con una estética impactante y efectos visuales nominados al Oscar, el tráiler anticipa una historia cargada de tensión y preguntas existenciales sobre la creación y el destino de la humanidad.

Prometeo Sinopsis de Prometeo, la película que escala en lo más visto de Netflix Ambientada a finales del siglo XXI, la historia sigue a un grupo de científicos y exploradores que emprenden un viaje de más de dos años a bordo de la nave Prometheus hacia un planeta remoto. La misión tiene un objetivo claro: encontrar respuestas sobre el origen de la vida en la Tierra.

Sin embargo, lo que comienza como una expedición científica pronto se transforma en una lucha por la supervivencia. En un entorno hostil y desconocido, la tripulación deberá enfrentarse a revelaciones inquietantes que pondrán a prueba sus límites físicos y mentales. La película funciona como precuela de la saga Alien y más adelante tuvo continuación con Alien: Covenant.

Tráiler de Prometeo Embed - Prometheus trailer de lanzamiento Reparto de Prometeo El elenco está encabezado por: Noomi Rapace

Michael Fassbender

Charlize Theron

Idris Elba

Guy Pearce