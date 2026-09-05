IR A
IR A

Este futbolista medía menos de 1,50 metros y sorprendió a todo Brasil con sus goles: quién es

Con una estatura poco habitual para ser futbolista profesional, logró construir una destacada trayectoria dentro de las canchas de Brasil.

La historia del futbolista brasileño que se destacó a pesar de su baja estatura.

La historia del futbolista brasileño que se destacó a pesar de su baja estatura.

Sampaio Corrêa
  • Un futbolista brasileño de apenas 1,47 metros se destacó por su velocidad y capacidad para gambetear.
  • Durante su trayectoria llegó a convertir 250 goles y conquistar varios títulos estaduales.
  • Su etapa en el club donde se convirtió en ídolo terminó con un conflicto por cuestiones laborales.
  • Tras pasar por otros equipos, se retiró en 1992 y luego intentó ser entrenador.

En el fútbol la altura nunca fue sinónimo de talento, más bien es todo lo contrario. La historia de Reginaldo Castro, conocido como Bimbinha, es un claro ejemplo de eso. Con apenas 1,47 metros de altura, el brasileño logró convertirse en una figura reconocida en Maranhão y construyó una extensa trayectoria profesional marcada por goles, títulos y gambetas.

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
Te puede interesar:

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

Bimbinha nació el 10 de junio de 1956 en São Luís, capital del estado de Maranhão, y creció rodeado de fútbol. Sus hermanos también jugaban en equipos de barrio y fue justamente en uno de esos “picaditos” donde tuvo su primera oportunidad. Ante la ausencia de uno de ellos, el entrenador decidió darle una chance al pequeño Reginaldo.

Bimbinha durante un partido de futbol senior.

Bimbinha durante un partido de futbol senior.

Aquella decisión terminó cambiando su vida. Después de destacarse en los partidos de barrio, Bimbinha llegó a las divisiones juveniles del Sampaio Corrêa en 1975. Dos años más tarde debutó en primera y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas por su velocidad, sus gambetas y su capacidad para definir. Con el tiempo, se convirtió en uno de los grandes ídolos de la institución y llegó a marcar 250 goles durante su carrera.

Como es la historia del ex futbolista Reginaldo Castro

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió durante un partido del Campeonato Brasileño frente al poderoso Corinthians. Bimbinha ingresó en el segundo tiempo y protagonizó una jugada que quedó en la memoria de los hinchas: superó a dos rivales y pasó la pelota entre las piernas del defensor Zé María. Pero la cosa no terminó ahí, porque el propio futbolista también consiguió pasar por debajo del marcador para continuar con la jugada, desatando la locura de la tribuna.

Con el Sampaio Corrêa, además, formó parte de un destacado tridente ofensivo y fue protagonista de una etapa dorada para el club. Entre 1984 y 1988, el equipo consiguió cinco títulos estaduales consecutivos y Bimbinha tuvo un papel importante. Sin embargo, la relación con la institución terminó deteriorándose. El jugador denunció que fue desvinculado sin recibir distintos beneficios laborales y aseguró que el club tampoco había regularizado su situación en su libreta de trabajo.

Formó parte del histórico equipo que ganó cinco campeonatos estaduales consecutivos.

Formó parte del histórico equipo que ganó cinco campeonatos estaduales consecutivos.

La situación lo dejó dolido, especialmente porque esperaba retirarse en el Sampaio y continuar ligado a la institución como entrenador de las divisiones menores. Bimbinha contó que durante años había confiado en los dirigentes y firmado contratos esperando cobrar más adelante, pero ese momento nunca llegaba. También sostuvo que había dado muchas alegrías al club y consideraba que merecía un trato diferente después de tantos años de servicio.

Tras la ruptura, en 1989 tomó una decisión que agregó otro capítulo a la historia: pasó al Moto Club, el clásico rival del Sampaio Corrêa. Allí tampoco encontró tranquilidad, ya que algunos dirigentes sospechaban que podía actuar como una especie de espía de su antiguo equipo. Después de nuevos conflictos, continuó su carrera en otros clubes de Maranhão hasta retirarse definitivamente en 1992. Más tarde intentó seguir vinculado al fútbol como entrenador, pero no tuvo el mismo éxito que como jugador. Finalmente, Bimbinha murió el 16 de mayo de 2020 a los 63 años, tras sufrir problemas de salud.

Noticias relacionadas

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

tini volvio a los escenarios en medio del escandalo familiar: estoy mas fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 

Se estrena "Espumas de Oriente", un melodrama argentino en la época del radioteatro

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

La madre de Tini, en el foco de la tormenta por el drama con su hija.

La foto que subió la mamá de Tini Stoessel y generó una ola de críticas en las redes

Ángela Torres.
play

Ángela Torres cruzó fuerte a Marcelo Tinelli: "En tu programa yo la pasé mal"

últimas noticias

play
El filme tuvo un impacto mucho más profundo de lo que imaginaba una de sus figuras principales.

Fue protagonista de una película que sorprendió a todos y ese papel le cambió la vida: la historia de James Cromwell

Hace 7 minutos
Pamela Anderson tiene 59 años y mantiene una vida activa. 

Un entrenamiento destacado: así fue la impresionante transformación de Pamela Anderson

Hace 10 minutos
Sebastián Yatra se refirió al escándalo de Tini Stoessel.

En medio del escándalo, Sebastián Yatra habló sobre Tini Stoessel y su familia: qué dijo

Hace 13 minutos
Boca visita a GImnasia de Mendoza.

Boca pegó primero, pero Gimnasia de Mendoza reaccionó y empatan 1 a 1

Hace 21 minutos
No se reportaron daños ni heridos. 

Un sismo de magnitud 4.7 se registró en Salta y se percibió en Jujuy y Tucumán

Hace 1 hora