Este futbolista medía menos de 1,50 metros y sorprendió a todo Brasil con sus goles: quién es Con una estatura poco habitual para ser futbolista profesional, logró construir una destacada trayectoria dentro de las canchas de Brasil. Agregar C5N en









La historia del futbolista brasileño que se destacó a pesar de su baja estatura. Sampaio Corrêa

Un futbolista brasileño de apenas 1,47 metros se destacó por su velocidad y capacidad para gambetear.

Durante su trayectoria llegó a convertir 250 goles y conquistar varios títulos estaduales.

Su etapa en el club donde se convirtió en ídolo terminó con un conflicto por cuestiones laborales.

Tras pasar por otros equipos, se retiró en 1992 y luego intentó ser entrenador. En el fútbol la altura nunca fue sinónimo de talento, más bien es todo lo contrario. La historia de Reginaldo Castro, conocido como Bimbinha, es un claro ejemplo de eso. Con apenas 1,47 metros de altura, el brasileño logró convertirse en una figura reconocida en Maranhão y construyó una extensa trayectoria profesional marcada por goles, títulos y gambetas.

Bimbinha nació el 10 de junio de 1956 en São Luís, capital del estado de Maranhão, y creció rodeado de fútbol. Sus hermanos también jugaban en equipos de barrio y fue justamente en uno de esos “picaditos” donde tuvo su primera oportunidad. Ante la ausencia de uno de ellos, el entrenador decidió darle una chance al pequeño Reginaldo.

Bimbinha durante un partido de futbol senior. Sampaio Corrêa Aquella decisión terminó cambiando su vida. Después de destacarse en los partidos de barrio, Bimbinha llegó a las divisiones juveniles del Sampaio Corrêa en 1975. Dos años más tarde debutó en primera y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas por su velocidad, sus gambetas y su capacidad para definir. Con el tiempo, se convirtió en uno de los grandes ídolos de la institución y llegó a marcar 250 goles durante su carrera.

Como es la historia del ex futbolista Reginaldo Castro Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió durante un partido del Campeonato Brasileño frente al poderoso Corinthians. Bimbinha ingresó en el segundo tiempo y protagonizó una jugada que quedó en la memoria de los hinchas: superó a dos rivales y pasó la pelota entre las piernas del defensor Zé María. Pero la cosa no terminó ahí, porque el propio futbolista también consiguió pasar por debajo del marcador para continuar con la jugada, desatando la locura de la tribuna.

Con el Sampaio Corrêa, además, formó parte de un destacado tridente ofensivo y fue protagonista de una etapa dorada para el club. Entre 1984 y 1988, el equipo consiguió cinco títulos estaduales consecutivos y Bimbinha tuvo un papel importante. Sin embargo, la relación con la institución terminó deteriorándose. El jugador denunció que fue desvinculado sin recibir distintos beneficios laborales y aseguró que el club tampoco había regularizado su situación en su libreta de trabajo.