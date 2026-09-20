20 de septiembre de 2026 Inicio
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El golazo de chilena de Borja en el clásico entre América y Chivas que enloqueció al Estadio Azteca

El delantero colombiano ingresó en el segundo tiempo y marcó dos goles en tres minutos para que el empate 2 a 2 en el clásico mexicano.

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El golazo de chilena de Borja en el clásico entre América y Chivas que enloqueció al Estadio Azteca

Miguel Borja fue decisivo en el Clásico Nacional de México. El delantero colombiano ingresó en el segundo tiempo y, en apenas tres minutos, convirtió un doblete para que América empatara 2-2 frente a Chivas, en un partido que parecía encaminado para el conjunto de Guadalajara.

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La primera aparición de Borja llegó a los 71 minutos, cuando recibió un centro de Brian Rodríguez dentro del área. De espaldas al arco y ante la imposibilidad de controlar la pelota, el atacante resolvió con una espectacular chilena que superó al arquero Raúl Rangel y descontó para las Águilas.

El gol modificó el desarrollo del encuentro. América había quedado dos goles abajo durante el primer tiempo, pero la aparición del colombiano le permitió recuperar rápidamente la confianza y volver a meterse en partido.

Tres minutos después, Borja volvió a encontrar el arco. Henry Martín participó de la jugada y dejó al delantero en una posición favorable para definir ante Rangel y establecer el 2-2 definitivo.

Borja, protagonista en sus primeros clásicos

El colombiano llegó así a tres goles en sus dos primeras presentaciones con la camiseta del América. Antes del doblete ante Chivas, había marcado en su debut frente a Cruz Azul, también en un clásico. La chilena fue, además, la imagen más destacada de su actuación y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del Clásico Nacional.

Tras el partido, Borja explicó que decidió intentar la definición cuando vio venir la pelota y reconoció que hacía varios años que no marcaba de esa manera. También destacó la reacción de América, que logró recuperarse después de un primer tiempo favorable a Chivas.

Con el 2-2, el conjunto dirigido por las Águilas evitó la derrota en un clásico que había comenzado cuesta arriba y tuvo en Borja a la figura determinante para conseguir la igualdad.

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