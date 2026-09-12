Así fue el look de Flor Torrente que se impone como tendencia para la primavera La modelo sorprendió con un look en tonos claros y transparencias que anticipa una de las grandes apuestas de la temporada. Agregar C5N en









Flor Torrente adelantó una de las tendencias que marcarán los looks de primavera.

Flor Torrente eligió un look fresco y sofisticado.

La actriz apostó por tonos manteca y blanco.

Las telas livianas serán claves en la nueva temporada.

Una propuesta elegante para renovar el guardarropa. Flor Torrente volvió a demostrar su estilo con un outfit fresco y sofisticado que anticipa una de las apuestas que prometen instalarse con fuerza durante la época estival 2026. Así fue el look que se impone como tendencia para la primavera.

La actriz y empresaria eligió una combinación de tonos claros y prendas livianas para una salida al aire libre. El resultado fue un conjunto delicado, moderno y elegante, que muestra cómo incorporar una de las propuestas más fuertes de la temporada sin necesidad de recurrir a un estilo demasiado llamativo.

Con su elección, la hija de Araceli González se adelantó a una de las tendencias que promete dominar la próxima temporada. La combinación de telas sueltas, tonalidades delicadas y superposiciones permite incorporar esta propuesta sin necesidad de recurrir a opciones demasiado arriesgadas.

Como es el look Flor Torrente que sorprendió en la pre primavera El elemento principal del look de Flor Torrente fue una camisa translúcida de manga larga, en un suave tono amarillo manteca. La prenda, de silueta relajada y tejido liviano, dejaba ver sutilmente la piel y aportaba movimiento al conjunto. Debajo llevó un top tipo bandeau blanco, una elección que permitió equilibrar el efecto de la transparencia y mantener una estética sofisticada.

Completó el outfit con una falda larga de cintura baja, también en un material liviano y con cierta transparencia. La combinación de blanco, manteca y amarillo pálido reforzó la sensación de frescura y luminosidad característica de los looks primaverales. Las prendas transparentes vienen ganando protagonismo y se perfilan como una de las grandes tendencias de la estación de las flores. Gasas, encajes, tejidos calados y diferentes materiales translúcidos aparecen como alternativas para jugar con la piel y crear looks que combinan sensualidad y elegancia.