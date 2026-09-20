Claudio Vidal destacó el avance de la reactivación ferroviaria en Santa Cruz: "Estamos haciendo lo que otros no hicieron"

La primera locomotora de carga llegó a la provincia y será incorporada al proyecto de recuperación del histórico corredor ferroviario del norte santacruceño.

La primera locomotora de carga llegó a la provincia y será incorporada al proyecto de recuperación del histórico corredor ferroviario del norte santacruceño.

El proyecto para recuperar el ferrocarril en el norte de Santa Cruz sumó un nuevo avance con la llegada de la primera locomotora de carga que será utilizada en los trabajos sobre el histórico corredor ferroviario . La unidad, reparada y puesta en funcionamiento, arribó a la provincia luego de ser trasladada desde Córdoba y pasar por Comodoro Rivadavia.

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El gobernador Claudio Vidal destacó el avance de la iniciativa y aseguró que los trabajos se realizan con recursos limitados. “ Nosotros, de a poco, casi sin recursos, estamos haciendo lo que otros no hicieron con mucho dinero” , sostuvo durante una entrevista en Caleta Olivia.

La locomotora será incorporada al proceso de recuperación de la conexión entre Jaramillo, Fitz Roy y Las Heras. El proyecto provincial tiene como objetivo avanzar progresivamente sobre el corredor Puerto Deseado-Las Heras, que durante décadas permaneció sin actividad ferroviaria.

Hasta el momento fueron reparados los primeros 20 kilómetros de vías. Según explicó Vidal, en ese tramo restan algunos trabajos de fijación de los rieles a los durmientes antes de completar esta primera etapa.

El Gobierno de Santa Cruz anunció además el comienzo de una segunda fase de obras, que se extenderá desde el cruce de Jaramillo-Fitz Roy hasta Las Heras. El objetivo planteado por el Ejecutivo provincial es avanzar con la recuperación de la mayor parte de las vías antes de fin de año.

LO QUE FUE UN SUEÑO POSTERGADO, HOY EMPIEZA A HACERSE REALIDAD pic.twitter.com/HnKz6zijxs — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) September 19, 2026

Un tren turístico para el norte santacruceño

La iniciativa no se limita a la recuperación de la infraestructura ferroviaria. En paralelo, se construye en Materfer una unidad cero kilómetro de sistema dual que será destinada al desarrollo de un servicio turístico.

“Esta es una locomotora de carga que la pudimos reparar en Buenos Aires, está funcionando. Como lo dijimos el primer día, la idea era comenzar con esta locomotora de carga, y mientras tanto se está construyendo en Materfer un tren sistema dual que va a ser utilizado para el turismo”, explicó Vidal.

El gobernador vinculó la recuperación ferroviaria con el desarrollo turístico, la conectividad entre las localidades y la generación de nuevas oportunidades económicas para la zona norte. El proyecto comenzó con la recuperación del tramo Jaramillo-Fitz Roy y contempla avanzar sobre el corredor completo. En mayo, la provincia había informado que esa primera etapa incluía trabajos sobre la infraestructura y la puesta en valor del patrimonio ferroviario de la región.

Vidal también destacó el valor histórico del tren para las comunidades del norte santacruceño y planteó que su recuperación puede convertirse en una herramienta para fortalecer el turismo y la actividad productiva.

La llegada de la locomotora marca así una nueva instancia de un proyecto que busca recuperar progresivamente la infraestructura ferroviaria, incorporar material rodante y desarrollar una propuesta turística para el norte de Santa Cruz.