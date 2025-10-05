Cuál es el perfume favorito de Nicole Neumann y cuánto cuesta

La modelo argentina elige una fragancia floral y fresca que se volvió parte de su rutina diaria y refleja su identidad más auténtica.

La modelo dio a conocer el perfume que suele utilizar y sorprendió con su precio.

Nicole Neumann , además de ser una figura constante en los medios, es alguien que cuida cada detalle de su estilo. Desde sus looks hasta sus accesorios, la modelo siempre deja ver una impronta muy definida. Entre esas elecciones, hay un perfume que la acompaña tanto en su vida diaria como en eventos más formales.

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

En un mercado donde existen una gran cantidad y estilos de perfumes, no es fácil dar con uno que encaje perfectamente con la personalidad de quien lo lleva. Sin embargo, la modelo encontró en una fragancia de Gucci el equilibrio entre frescura, sofisticación y ligereza, tres cualidades que suelen describir su forma de mostrarse en público.

El elegido de Nicole es Bloom Acqua di Fiori de Gucci , una fragancia lanzada en 2018 como parte de la reconocida línea Gucci Bloom. Su creador es Alberto Morillas, uno de los perfumistas más influyentes del mundo, que pensó esta fórmula para transmitir frescura y naturalidad, con un aire vibrante que encaja perfectamente con la imagen de la modelo.

El perfume combina notas de hoja de gálbano, casis, bergamota y limón , que le otorgan un inicio chispeante, mientras que su núcleo floral incluye jazmín, madreselva, fresia y lirio del valle. El cierre se apoya en el almizcle y el sándalo, que aportan un toque más suave y duradero. Esta mezcla genera una sensación envolvente, como un paseo temprano por un jardín húmedo tras la lluvia.

Más allá de la composición técnica, lo que lo hace especial es cómo se percibe en la piel: fresco pero con carácter, discreto pero inolvidable. No es un perfume estridente, y justamente allí radica parte de su encanto.

Gucci Bloom Acqua di Fiori

Cuánto cuesta el perfume favorito de Nicole Neumann

En Argentina, el precio de Gucci Bloom Acqua di Fiori varía según la presentación y la perfumería donde se consiga. Un frasco de 50 ml ronda los $250.000, mientras que las versiones de mayor tamaño o ediciones especiales pueden superar holgadamente esa cifra.

El diseño del envase también suma atractivo: un frasco de líneas simples, en tonos suaves y con una estética femenina que acompaña la propuesta de la fragancia. Es un objeto que no solo se lleva en la piel, sino que también luce en cualquier tocador.