Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

El artista Robbie Williams reveló que postergó el lanzamiento de su álbum llamado Britpop para evitar coincidir con la publicación del álbum de Taylor Swift, el cual iba a llevarse todas las portadas de diarios y noticias: “No se puede competir con eso”.
El equipo del artista había anunciado que el retraso del estreno era por “cambios de agenda” y se especuló sobre una nueva fecha. Pero, según publicó NME, Robbie contó a los fanáticos en un show íntimo en Londres que se debió al estreno del disco de la artista Swfit.
“Todos fingimos que no se trataba de Taylor Swift, pero sí lo es. No se puede competir con eso. La verdad es esta: Taylor decidió sacar su álbum el mismo fin de semana que yo”, contó a sus fanáticas.
Y agregó: je: ‘¡Por Dios! Lo sacaré la semana que viene’, y me dijeron: ‘Hace otras versiones de lujo’. Respondí ‘¿Puedo sacarlo la semana siguiente entonces?’. Me dijeron: ‘Oasis podría estar por ahí’… ‘¡Por Dios! Hagámoslo en febrero, cuando nadie saque un álbum’”.
Taylor Swift es una de las artistas más importantes del momento y su nuevo disco The life of a showgirl superó una marca histórica de 25 de Adele, que tuvo 3,5 millones de unidades vendidas en una semana.