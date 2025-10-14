Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift El artista evitó publicar su álbum Britpop para que no coincida con The life of a showgirl, el reciente trabajo de la estadounidense. “La verdad es esta”, confesó en público.







El artista Robbie Williams reveló que postergó el lanzamiento de su álbum llamado Britpop para evitar coincidir con la publicación del álbum de Taylor Swift, el cual iba a llevarse todas las portadas de diarios y noticias: “No se puede competir con eso”.

El equipo del artista había anunciado que el retraso del estreno era por “cambios de agenda” y se especuló sobre una nueva fecha. Pero, según publicó NME, Robbie contó a los fanáticos en un show íntimo en Londres que se debió al estreno del disco de la artista Swfit.

“Todos fingimos que no se trataba de Taylor Swift, pero sí lo es. No se puede competir con eso. La verdad es esta: Taylor decidió sacar su álbum el mismo fin de semana que yo”, contó a sus fanáticas.

Robbie Williams Cusica plus

Y agregó: je: ‘¡Por Dios! Lo sacaré la semana que viene’, y me dijeron: ‘Hace otras versiones de lujo’. Respondí ‘¿Puedo sacarlo la semana siguiente entonces?’. Me dijeron: ‘Oasis podría estar por ahí’… ‘¡Por Dios! Hagámoslo en febrero, cuando nadie saque un álbum’”.