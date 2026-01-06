La amorosa frase de Morena Beltrán tras comprometerse con Lucas Blondel El jugador de Boca sorprendió a la periodista y le propuso matrimonio en un yate en plenas vacaciones. Ella hizo un posteo en redes sociales y le dedicó unas cariñosas palabras. + Seguir en







Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde 2023. Redes sociales

En medio de sus vacaciones con amigos, el futbolista de Boca, Lucas Blondel, le propuso matrimonio a Morena Beltrán en un yate y el video se hizo viral en redes sociales. Fue la periodista quien lo compartió y escribió una amorosa frase dedicada al inicio de año.

En la escena grabada, todo el grupo que asistió al lugar posó para una foto y pocas personas sabían lo que iba a pasar. Con todos los presentes sonriendo, Blondel sacó un anillo de compromiso y se lo dio a la periodista.

Ella no entendió, ya que estaba encandilada por el sol: “¿Qué es esto?”. A lo que él le dijo: “¿Nos casamos?”. Ella lo tomó como broma y no le creyó, pero al instante entendió que se trataba de algo en serio y se tiró sobre él

Embed - Morena Beltran on Instagram: "el 2026 empezó así de increíble " View this post on Instagram “Sí, obvio”, señaló y comenzó a llorar abrazada a su novio. “¡No puedo creerlo!”, indicó en varias oportunidades. Todos comenzaron a aplaudir y a festejar por ellos, muchos de ellos sorprendidos por lo sucedido.