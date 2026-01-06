IR A
IR A

La amorosa frase de Morena Beltrán tras comprometerse con Lucas Blondel

El jugador de Boca sorprendió a la periodista y le propuso matrimonio en un yate en plenas vacaciones. Ella hizo un posteo en redes sociales y le dedicó unas cariñosas palabras.

Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde 2023.

Morena Beltrán y Lucas Blondel están en pareja desde 2023.

Redes sociales

En medio de sus vacaciones con amigos, el futbolista de Boca, Lucas Blondel, le propuso matrimonio a Morena Beltrán en un yate y el video se hizo viral en redes sociales. Fue la periodista quien lo compartió y escribió una amorosa frase dedicada al inicio de año.

Buena noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada
Te puede interesar:

Buenas noticias para los fanáticos de Stranger Things: confirman documental de la última temporada

En la escena grabada, todo el grupo que asistió al lugar posó para una foto y pocas personas sabían lo que iba a pasar. Con todos los presentes sonriendo, Blondel sacó un anillo de compromiso y se lo dio a la periodista.

Ella no entendió, ya que estaba encandilada por el sol: “¿Qué es esto?”. A lo que él le dijo: “¿Nos casamos?”. Ella lo tomó como broma y no le creyó, pero al instante entendió que se trataba de algo en serio y se tiró sobre él

Embed - Morena Beltran on Instagram: "el 2026 empezó así de increíble "
View this post on Instagram

“Sí, obvio”, señaló y comenzó a llorar abrazada a su novio. “¡No puedo creerlo!”, indicó en varias oportunidades. Todos comenzaron a aplaudir y a festejar por ellos, muchos de ellos sorprendidos por lo sucedido.

“El 2026 empezó así de increíble”, indicó Morena Beltrán en sus redes sociales con emojis y corazones de colores. La relación comenzó en 2023 y el casamiento se prevé para fin del 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se conoció el tráiler de Te van a matar, la primera película de los hermanos Muschietti
play

Se conoció el tráiler de "Te van a matar", la primera película de los hermanos Muschietti

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

christian petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

Christian Petersen sigue internado en unidad coronaria y permanece estable

últimas noticias

China busca incentivar la natalidad.

Después de 30 años, China repuso los impuestos a los anticonceptivos para estimular la natalidad

Hace 13 minutos
Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Lionel Messi habló de su comparación con Maradona y arrojó una llamativa reflexión

Hace 31 minutos
Dolya ofrece sabores frutales y clásicos que no fallan. 

La heladería artesanal cerca de Buenos Aires para probar en el verano 2026: sorprende el limón con lavanda

Hace 47 minutos
Telefe venció a El Trece en el debut de Benjamín Vicuña.

Guerra por el rating: la estrategia de Telefe para eclipsar el debut de Benjamín Vicuña en El Trece

Hace 49 minutos
Cristina Kirchner se recupera de una operación de apendicitis.

Cristina agradeció el apoyo de la militancia, tras la operación de apendicitis: "Me hicieron llegar su cariño"

Hace 53 minutos