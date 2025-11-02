IR A
IR A

Este es el perfume favorito de Britney Spears: cuánto sale en Argentina

Detrás de un aroma romántico se esconde una historia olfativa difícil de olvidar y un precio que sorprende al cruzar fronteras.

El perfume favorito de Britney Spears combina notas florales

El perfume favorito de Britney Spears combina notas florales, cítricas y amaderadas.

  • Britney Spears ha adoptado como sello personal una fragancia emblemática de Estée Lauder.
  • El perfume combina flores, cítricos y maderas con notas envolventes que lo hacen atemporal.
  • En mercados internacionales su valor fluctúa ampliamente dependiendo del país y formato.
  • En Argentina, su precio revela tanto la exclusividad como los márgenes del comercio local.

Britney Spears mantuvo durante años un vínculo inseparable con una fragancia: Beautiful, de Estée Lauder. Elegida por su carácter romántico y envolvente, esta combinación de flores y maderas se convirtió en una seña olfativa de su imagen pública. En su formula conviven notas de salida como gálbano, rosa, limón y mandarina; un corazón floral que incluye jazmín, clavel, magnolia y bergamota; y un fondo amaderado donde el sándalo, el ámbar, el cedro y la vainilla establecen un abrazo persistente.

HelloLola lanzó Turria Luv
Te puede interesar:

HELLOLOLA: "La música me ayudó a recuperarme en mis estapas más oscuras"

Aunque el aroma remite a épocas pasadas, su vigencia está lejos de desvanecerse. En su esencia, se percibe una mujer que apuesta por la delicadeza sin renunciar a la fuerza: la fragancia ha sido descrita como “atemporal”, capaz de adaptarse a distintas personalidades y momentos. No es meramente un producto de moda, sino un símbolo olfativo que acompaña la evolución de quien lo lleva.

Perfume Britney Spears 2
Britney Spears eligió Beautiful de Estée Lauder como su fragancia emblemática.

Britney Spears eligió Beautiful de Estée Lauder como su fragancia emblemática.

Cuál es el perfume favorito de Britney Spears

La fragancia elegida es Beautiful, de la casa Estée Lauder, reconocida por su carácter romántico y floral. Lanzada en 1985, combina cientos de flores (rosa, azucena, magnolia, jazmín) con acordes cítricos y una base cálida de madera y vainilla. Britney lo ha defendido como parte de su esencia: un aroma que representa sensualidad delicada y personalidad.

Cuánto sale el perfume favorito de Britney Spears en Argentina

Perfume Britney Spears
La diferencia entre el costo local e internacional revela mucho sobre el mercado de perfumes en Argentina.

La diferencia entre el costo local e internacional revela mucho sobre el mercado de perfumes en Argentina.

En Argentina, el precio del perfume Beautiful suele presentarse elevado. Un frasco de 100ml se ofrece en sitios online al valor de $250.990. Esto coloca al producto por encima del poder adquisitivo de muchos compradores locales, dado que su versión equivalente en EE.UU. ronda los USD125. En duty free internacionales, se encuentra a £39,95 por 75ml. Esta brecha muestra no solo las variaciones cambiarias sino también el peso de impuestos internos, logística y distribución en el mercado argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El sello de la serie, la pelea del pasillo, es un único plano secuencia.

"Daredevil: Born Again", tercera temporada: todo lo que tenés que saber

Datos curiosos del detrás de escena del nuevo Superman que probablemente no sabías.

Superman 2: datos curiosos de la filmación que seguro no sabías

La quinta temporada arranca a fines de noviembre.

Netflix reveló el trailer de la última temporada de Stranger Things

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

últimas noticias

play

Big Ari, tras el violento asalto comando en su casa: "Fue un calvario interminable"

Hace 36 minutos
Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

Hace 39 minutos
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Hace 44 minutos
play
Guido Agostinelli se suma a C5N.

Guido Agostinelli llega a Mañanas Argentinas en C5N: "La economía de hoy, con datos y sin mitos"

Hace 57 minutos
La causa judicial quedó caratulada como homicidio calificado por el uso de arma blanca.

Apuñalan y matan a un adolescente de 15 años en una pelea callejera en Necochea

Hace 1 hora