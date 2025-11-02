Este es el perfume favorito de Britney Spears: cuánto sale en Argentina Detrás de un aroma romántico se esconde una historia olfativa difícil de olvidar y un precio que sorprende al cruzar fronteras.







El perfume favorito de Britney Spears combina notas florales, cítricas y amaderadas.

Britney Spears ha adoptado como sello personal una fragancia emblemática de Estée Lauder.

El perfume combina flores, cítricos y maderas con notas envolventes que lo hacen atemporal.

En mercados internacionales su valor fluctúa ampliamente dependiendo del país y formato.

En Argentina, su precio revela tanto la exclusividad como los márgenes del comercio local. Britney Spears mantuvo durante años un vínculo inseparable con una fragancia: Beautiful, de Estée Lauder. Elegida por su carácter romántico y envolvente, esta combinación de flores y maderas se convirtió en una seña olfativa de su imagen pública. En su formula conviven notas de salida como gálbano, rosa, limón y mandarina; un corazón floral que incluye jazmín, clavel, magnolia y bergamota; y un fondo amaderado donde el sándalo, el ámbar, el cedro y la vainilla establecen un abrazo persistente.

Aunque el aroma remite a épocas pasadas, su vigencia está lejos de desvanecerse. En su esencia, se percibe una mujer que apuesta por la delicadeza sin renunciar a la fuerza: la fragancia ha sido descrita como “atemporal”, capaz de adaptarse a distintas personalidades y momentos. No es meramente un producto de moda, sino un símbolo olfativo que acompaña la evolución de quien lo lleva.

Perfume Britney Spears 2 Britney Spears eligió Beautiful de Estée Lauder como su fragancia emblemática. Cuál es el perfume favorito de Britney Spears La fragancia elegida es Beautiful, de la casa Estée Lauder, reconocida por su carácter romántico y floral. Lanzada en 1985, combina cientos de flores (rosa, azucena, magnolia, jazmín) con acordes cítricos y una base cálida de madera y vainilla. Britney lo ha defendido como parte de su esencia: un aroma que representa sensualidad delicada y personalidad.

Cuánto sale el perfume favorito de Britney Spears en Argentina Perfume Britney Spears La diferencia entre el costo local e internacional revela mucho sobre el mercado de perfumes en Argentina. En Argentina, el precio del perfume Beautiful suele presentarse elevado. Un frasco de 100ml se ofrece en sitios online al valor de $250.990. Esto coloca al producto por encima del poder adquisitivo de muchos compradores locales, dado que su versión equivalente en EE.UU. ronda los USD125. En duty free internacionales, se encuentra a £39,95 por 75ml. Esta brecha muestra no solo las variaciones cambiarias sino también el peso de impuestos internos, logística y distribución en el mercado argentino.