El ex esposo de Britney Spears reveló cómo fue la división del dinero durante el divorcio y cuánto ganó

El exbailarín contó cuánto dinero recibió luego de su ruptura con la cantante y negó haberse aprovechado de ella. Fuerte respuesta de la estrella del pop.

El divorcio entre Federline y Spears fue uno de los más mediáticos de la década de los 2000.

Kevin Federline vuelve a ocupar los titulos más importantes de la farándula luego de dar a conocer los detalles inéditos sobre su separación de Britney Spears en su libro You Thought You Knew, que saldrá a la venta el 21 de octubre. En las páginas de sus memorias, el exbailarín intenta desmentir la versión pública que lo señaló durante años como alguien que se benefició económicamente del matrimonio con la “Princesa del Pop”. Con un tono más introspectivo, asegura que su objetivo es mostrar su lado humano y las dificultades que atravesó mientras intentaba mantener la estabilidad familiar.

El divorcio entre Federline y Spears fue uno de los más mediáticos de la década de los 2000 , marcado por escándalos, rumores y una cobertura constante de los medios. Casados en 2004 y separados dos años después, tuvieron dos hijos: Sean Preston y Jayden James. Desde entonces, el exbailarín se mantuvo en el ojo público, pero lejos de los escenarios musicales, desempeñando distintos trabajos y, según él, cargando con el peso de una historia que lo estigmatizó como “el hombre que vivió del dinero de Britney”.

En su nuevo libro, Federline ofrece su versión de cómo fue el proceso de separación, los acuerdos financieros y su vida posterior al divorcio . Sin dejar declaraciones explosivas, busca retratarse como un padre que enfrentó grandes responsabilidades económicas en un entorno tan costoso como Los Ángeles. Su relato incluye también reflexiones personales con datos concretos que muestran que, lejos de haber hecho una fortuna, su situación económica fue más limitada de lo que muchos imaginaron.

Qué dijo Kevin Federline sobre el dinero que ganó en el divorcio con Britney Spears

El exbailarín de 47 años relató que firmó un acuerdo prenupcial “bastante estándar” antes de casarse con Spears en septiembre de 2004. Aunque reconoce que en ese momento no lo consideró necesario, aclaró que nunca se casó por motivos económicos: “No era un vagabundo esperando un cheque. Ya estaba trabajando, invirtiendo y ganándome la vida antes de conocerla”, escribió en un fragmento adelantado por Page Six.

Según sus declaraciones, durante el tiempo que duró su matrimonio y el proceso posterior de divorcio, Federline percibió 20.000 dólares mensuales en concepto de manutención infantil y otros 20.000 por pensión compensatoria. Aunque no precisó cifras totales, distintos reportes estiman que el acuerdo final rondó entre 1 y 1,3 millones de dólares. Sin embargo, él asegura que el monto no fue tan elevado como se suele creer.

“La gente escucha números así y piensa que estás asegurado de por vida, pero no es real”, escribió. Explicó que criar a dos hijos en una ciudad tan cara como Los Ángeles implicaba gastos enormes en vivienda, transporte, seguridad y educación. A eso sumó la necesidad de mantener una vida estable para sus hijos, algo que, según cuenta, “tiene un precio que le haría dar vueltas la cabeza a cualquiera”.

britney-spears-with-kevin-federline-while-pregnant Fox

Federline también comentó que su abogado le recomendó invertir parte del dinero del acuerdo, pero admitió que no siguió ese consejo. “Pensé que podía generar más ingresos con mi trabajo. Creí que haría otro millón en poco tiempo”, escribió, reconociendo que el estilo de vida en Los Ángeles “consume rápido cualquier fortuna”. Aun así, sostiene que siguió trabajando en eventos, comerciales y presentaciones, y que nunca vivió de la fama o el dinero de su exesposa: “Estaba allá afuera, luchando, buscando oportunidades”.

Las declaraciones generaron una inmediata respuesta de Britney Spears y su entorno. Un portavoz de la artista declaró a People que “una vez más, [Federline] busca obtener beneficios a costa de ella”, destacando que la manutención de los hijos ya había finalizado. La cantante, por otra parte, se pronunció en su cuenta de X, donde escribió: “He tenido suficiente de que Kevin me haga ‘gaslighting’ constantemente”. En su mensaje, también defendió su vínculo con sus hijos: “Siempre he suplicado por tener una vida con mis chicos. Me he sentido humillada por esta situación y solo quiero que formen parte de mi vida”.