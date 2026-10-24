Este es el look boho chic con accesorios vintage que lució la novia de Ian Lucas

- La modelo gana visibilidad por sus elecciones de moda.
- Su presencia en redes genera interés entre sus seguidores.
- Las nuevas tendencias forman parte de su identidad digital.
- Su estilo combina referencias actuales con detalles originales.
Renata Mónaco, la novia de Ian Lucas, compartió un estilismo que combinó prendas de inspiración bohemia, texturas artesanales y complementos. La modelo apostó por un llamativo accesorio que se convirtió en el centro de todas las miradas. Este es el look boho chic con accesorios vintage que lució .
Con bordados, mangas voluminosas, botas altas y un complemento de estética retro, la novia del youtuber reunió varias claves de la moda hippie chic en un estilismo que se destacó por la combinación de texturas y su personalidad.
Renata se posiciona como una de las it girls que despiertan interés en las redes sociales por su estilo y sus elecciones de moda. Con una impronta propia y una mirada atenta a las tendencias, la influencer genera conversación entre sus seguidores y demuestra cómo los detalles pueden convertirse en una marca personal. Su presencia digital y su capacidad para combinar referencias actuales con elementos originales la ubican entre las jóvenes figuras que inspiran a quienes buscan nuevas ideas para vestirse.
Cómo es el look boho chic de Renata Mónaco
Para su look de noche, Renata Mónaco eligió una blusa color marfil con escote profundo en V y cordones ajustables en la cintura. El diseño se destacó por sus mangas abullonadas, que aportaron volumen y reforzaron la estética romántica y bohemia del conjunto. Los bordados en tonos oscuros y oxidados, distribuidos en la pechera y las mangas, sumaron textura y un acabado artesanal.
Para equilibrar la propuesta, la modelo incorporó un short blanco corto, una elección fresca que dejó el protagonismo en la blusa y permitió destacar los accesorios. El calzado también tuvo un papel central en el outfit. Renata llevó botas altas de gamuza en tono camel, con punta triangular y una caña estructurada que estilizó sus piernas.
El color cálido armonizó con los bordados de la blusa y contrastó con el blanco del short. De esta manera, los botines aportaron un aire otoñal a una combinación de prendas livianas y reforzaron la identidad bohemia del look. El detalle más llamativo fue un gorro de tul color chocolate, cubierto de lentejuelas y cuentas bordadas en tonos dorados y plateados. Su diseño de inspiración retro sumó brillo y originalidad, y se convirtió en el complemento distintivo del conjunto.
La combinación de transparencias, destellos y detalles ornamentales contrastó con la impronta artesanal de la blusa. Así, el accesorio aportó una cuota de sofisticación sin perder el espíritu relajado del estilo boho chic. Para completar la propuesta, eligió anillos y pulseras metálicas que acompañaron el conjunto sin competir con las piezas principales.