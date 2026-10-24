Este actor hizo de Superman y ahora transformó su físico para un deporte particular: cuál es El intérprete ya había atravesado una exigente preparación para convertirse en el superhéroe, una experiencia que le sirvió para este nuevo desafío. Agregar C5N en









Este actor hizo de Superman y transformó su físico para un deporte en específico. WSB-TV

El actor aumentó 18 kilos para interpretar a un jugador de fútbol americano.

La preparación física incluyó ejercicios de velocidad y resistencia.

El rodaje le provocó dolores y lesiones en las piernas.

La transformación también incluyó un cambio de look inspirado en los años 80. Los cambios físicos nunca son sencillos, incluso para los actores más entrenados. Ese es el caso de David Corenswet, quien después de ponerse en la piel de Superman tuvo que adaptar su cuerpo para asumir un papel relacionado con el fútbol americano. El intérprete aumentó 18 kilos para protagonizar una película sobre un exjugador de la NFL y se enfrentó a una preparación física muy diferente de la que había realizado para convertirse en el superhéroe.

Para interpretar a John Tuggle, un corredor de los New York Giants, Corenswet pasó de pesar 89 a 107 kilos. Sin embargo, el proceso no consistió solamente en ganar masa corporal, sino también en desarrollar habilidades necesarias para representar a un jugador profesional. El entrenamiento incluyó ejercicios de velocidad, resistencia y movimientos explosivos que el actor no practicaba habitualmente desde hacía años.

Así fue la transformación física de David Corenswet para interpretar a un jugador de fútbol americano. IMDb La película se llama Mr. Irrelevant y cuenta la historia de Tuggle, quien fue elegido en el último puesto del draft de la NFL en 1983. Esa posición le dio el apodo que lleva la producción, una denominación que se utiliza para identificar al último jugador seleccionado cada año. Para Corenswet, de 33 años, el papel implicó un cambio de enfoque después de haber trabajado para conseguir el físico musculoso que exigía Superman.

El actor que hizo de Superman y transformó su físico En una entrevista con la revista People, Corenswet explicó que aumentar de peso no fue la parte más complicada de la preparación, ya que tenía experiencia previa con ese tipo de entrenamiento. “Ya lo había hecho para Superman, así que sabía cómo hacerlo”, comentó. La principal diferencia estuvo en las exigencias deportivas del nuevo personaje, que necesitaba correr a gran velocidad y repetir esfuerzos intensos durante los entrenamientos.

“Superman no corre mucho, y Tuggle hacía muchísimo running”, explicó el actor al referirse a las dificultades que encontró durante el proceso. También reconoció que llevaba una década sin practicar sprints, por lo que tuvo que recuperar la resistencia y acostumbrarse a las aceleraciones propias del fútbol americano. Durante el rodaje sufrió dolores y lesiones en las piernas, aunque continuó con la preparación para acercarse a los movimientos del deportista.