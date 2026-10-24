24 de octubre de 2026 Inicio
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La insólita respuesta de la familia de la mujer denunciada por agredir a la mamá de Marcela Coronel

La pareja de la agresora Norma Noemí Sandín envió un frío pedido de disculpas a la periodista, quien denunció el maltrato a su madre de 100 años.

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Desgarrador suceso en la vida de Marcela Coronel.

Desgarrador suceso en la vida de Marcela Coronel.

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La periodista Marcela Coronel reveló que su mamá, Berta, de 100 años, habría sido víctima de maltrato por parte de Norma, la mujer que la cuidaba. Tras la denuncia y la difusión de las imágenes que registraron las agresiones, el marido de la acusada habló con la prensa y se disculpó de manera fría: “Salí de acá, cualquiera comete un error”, lanzó visiblemente molesto.

La mujer habría enviado un último mensaje pidiendo auxilio.
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Luego, al ser consultado por la gravedad de lo ocurrido, agregó: “Se le habrá saltado la chaveta y la maltrató, nada más”. Fue Coronel quien revisó las cámaras de seguridad de la vivienda y descubrió escenas de violencia contra Berta. Según trascendió, en las grabaciones se observan agresiones físicas y verbales por parte de la cuidadora hacia la mujer, que tiene movilidad reducida y padece una demencia avanzada.

Norma trabajaba desde hacía aproximadamente dos años al cuidado de Berta. La familia decidió recurrir a la Justicia luego de conocer el contenido de los videos, que permitieron advertir la gravedad de la situación. A partir de la denuncia, la cuidadora quedó detenida y el caso comenzó a investigarse.

En medio del procedimiento, el marido de Norma protagonizó un tenso intercambio con los periodistas que se encontraban en el lugar. Además de minimizar las agresiones al afirmar que su pareja había cometido un “error”, reaccionó con enojo ante las preguntas sobre lo sucedido y cuestionó la presencia de la prensa.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

La periodista Marcela Coronel atraviesa un difícil momento familiar luego de descubrir que su madre, Berta, de 100 años, sufrió maltrato físico por parte de una de las cuidadoras que la asistían en su domicilio. La situación salió a la luz cuando revisaron las cámaras de seguridad y encontraron imágenes y audios que registraron las terribles escenas.

El caso se conoció durante la tarde de este viernes, cuando Marina Calabró contó en Primicias Ya la angustiante situación que atraviesa la panelista. Según relató, fue la propia Coronel quien decidió compartir lo sucedido durante una reunión de producción, al explicar por qué se encontraba tan afectada.

"Estábamos en la reunión de producción, estaba Marcela Coronel con nosotros y Marcela en un momento nos dice: 'Disculpen, les quiero contar algo. Les quiero explicar por qué estoy mal, con la cabeza en otro lado. Lo estoy pasando mal con una situación de mi mamá'", relató Calabró.

Luego, la conductora se refirió a la crudeza de las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de seguridad. "A una persona de 100 años, a una mujer de 100 años, van a ver cachetazos, van a ver empujones, van a ver cómo la tira de manera absolutamente brutal arriba de la cama", explicó totalmente indignada por lo ocurrido.

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