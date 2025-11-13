13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Unión respaldó a Cristian Tarragona tras el allanamiento en su casa

El club aclaró que el operativo en la vivienda del futbolista fue para verificar un router en el marco de una investigación internacional y que el jugador colaboró plenamente.

Por
El comunicado de Unión tras el allanamiento en la casa de Tarragona

El comunicado de Unión tras el allanamiento en la casa de Tarragona

El Club Atlético Unión publicó un comunicado en el que se refirió al allanamiento realizado este jueves en el domicilio familiar del futbolista Cristian Tarragona.

La víctima del intento de homicidio con una llave de vehículo.
Te puede interesar:

Vivo de milagro: le clavaron una llave en la cabeza tras una pelea durante un partido

De acuerdo al club, el operativo tenía por objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router) y se desarrolló “con total normalidad”. Tanto el jugador como su familia mostraron “plena predisposición y colaboración” con las autoridades intervinientes.

En su comunicado, la institución santafesina destacó la actitud “responsable y transparente” del futbolista, y señaló que, según manifestaron los funcionarios actuantes, “la situación no reviste gravedad para el jugador”. Asimismo, se aclara que “no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.

El operativo policial fue realizado en la vivienda de Tarragona en el barrio Alto Verde, en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos para la niñez”, que involucra la búsqueda y secuestro de dispositivos electrónicos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Fuentes del operativo señalaron que se incautaron módems, tablets, consolas de videojuegos, teléfonos y otros elementos informáticos que podrían tener conexión con la causa.

El club evita vincular al deportista con responsabilidad alguna en ese expediente judicial y subraya su colaboración, dando por terminada la etapa inmediata de incertidumbre: no hay imputaciones, ni medidas cautelares vigentes. En este sentido, Unión confía en que la situación no afecte la normalidad deportiva y las relaciones institucionales mientras la causa sigue su curso.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

El momento de la agresión a Rubiales.

Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

Se revelaron los 22 futbolistas nominados a mejor gol de la temporada.
play

Tres argentinos nominados a los premios Puskás y Marta de FIFA: de quiénes se trata

Este jugador pasó por casi todas las categorías del Ascenso.

La increíble historia del verdugo de River que pasó por cinco categorías del fútbol argentino y casi llega a Boca

Dibu Martínez, ¿a Boca? Los guiños que ilusionan a los hinchas.

Aseguran que el Dibu Martínez podría volver a Argentina tras el Mundial: los guiños que ilusionan a los hinchas de Boca

Se secuestraron dispositivos y  elementos de interés para la causa Escudos por la Infancia.

Allanaron la casa de un jugador de Unión por tenencia de material de abuso sexual infantil

Rating Cero

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

últimas noticias

Una mujer murió tras un choque de motos en La Plata.

Tragedia en La Plata: murió una mujer tras un choque entre dos motos

Hace 8 minutos
Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

Hace 11 minutos
Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Hace 16 minutos
Javier Milei buscará que las reformas pasen por el Congreso, aunque no descarta hacerlo por decreto.

Aseguran que Javier Milei planea modificar la ley de glaciares para destrabar proyectos mineros

Hace 44 minutos
Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

Hace 51 minutos