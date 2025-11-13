Unión respaldó a Cristian Tarragona tras el allanamiento en su casa El club aclaró que el operativo en la vivienda del futbolista fue para verificar un router en el marco de una investigación internacional y que el jugador colaboró plenamente. Por







El comunicado de Unión tras el allanamiento en la casa de Tarragona

El Club Atlético Unión publicó un comunicado en el que se refirió al allanamiento realizado este jueves en el domicilio familiar del futbolista Cristian Tarragona.

De acuerdo al club, el operativo tenía por objetivo la verificación técnica de un dispositivo electrónico (router) y se desarrolló “con total normalidad”. Tanto el jugador como su familia mostraron “plena predisposición y colaboración” con las autoridades intervinientes.

En su comunicado, la institución santafesina destacó la actitud “responsable y transparente” del futbolista, y señaló que, según manifestaron los funcionarios actuantes, “la situación no reviste gravedad para el jugador”. Asimismo, se aclara que “no existe ninguna medida de restricción ni imputación respecto del jugador ni de ningún integrante de su familia”.

El operativo policial fue realizado en la vivienda de Tarragona en el barrio Alto Verde, en el marco de una investigación internacional denominada “Escudos para la niñez”, que involucra la búsqueda y secuestro de dispositivos electrónicos relacionados con material de abuso sexual infantil.

Fuentes del operativo señalaron que se incautaron módems, tablets, consolas de videojuegos, teléfonos y otros elementos informáticos que podrían tener conexión con la causa.

El club evita vincular al deportista con responsabilidad alguna en ese expediente judicial y subraya su colaboración, dando por terminada la etapa inmediata de incertidumbre: no hay imputaciones, ni medidas cautelares vigentes. En este sentido, Unión confía en que la situación no afecte la normalidad deportiva y las relaciones institucionales mientras la causa sigue su curso.