Novedades en Disney+: cuáles son los cambios que vienen a partir de diciembre

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

La plataforma de streaming Disney+ anunció importantes cambios en el contenido de sus planes Estándar y Premium para diciembre de este año. La noticia sorprendió a los usuarios y la audiencia en general que verán nuevamente modificaciones en el servicio.

Según reveló la propia plataforma en su sitio web, "desde el 11 de diciembre, el plan Estándar de Disney+ dejará de contar con las señales de ESPN e ESPN3 en Latinoamérica". De esta manera, los canales básicos de deporte ya no se podrán mirar con el servicio más barato y esto lo deja casi sin contenidos, ya que los partidos de fútbol, tenis y más son casi todos exclusivos del más caro.

Disney ESPN Disney decidió privatizar ESPN en su plan Premium. Redes sociales Con esto, todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes estarán en el más caro y los precios serán los siguientes:

Disney+ Estándar con anuncios: $9.999 por mes.

Disney+ Estándar: $12.299 por mes o $103.299 anual ( $8.608,25 por mes).

Disney+ Premium: $18.399 por mes o $154.499 anual ($12.874,91 por mes). A partir del 11 de diciembre, el plan Estándar tendrá únicamente los siguientes contenidos: catálogo completo de Disney+ y todas las películas y series de Hulu. Además, contará con audio hasta 5.1, video hasta 1080 px Full HD, posibilidad de utilizarla en dos dispositivos a la vez y descargas hasta en diez dispositivos.

