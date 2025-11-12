Novedades en Disney+: cuáles son los cambios que vienen a partir de diciembre

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.
Disney+
La plataforma de streaming Disney+ anunció importantes cambios en el contenido de sus planes Estándar y Premium para diciembre de este año. La noticia sorprendió a los usuarios y la audiencia en general que verán nuevamente modificaciones en el servicio.
Con esto, todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes estarán en el más caro y los precios serán los siguientes:
Disney+ Estándar con anuncios: $9.999 por mes.
Disney+ Estándar: $12.299 por mes o $103.299 anual ($8.608,25 por mes).
Disney+ Premium: $18.399 por mes o $154.499 anual ($12.874,91 por mes).
A partir del 11 de diciembre, el plan Estándar tendrá únicamente los siguientes contenidos: catálogo completo de Disney+ y todas las películas y series de Hulu. Además, contará con audio hasta 5.1, video hasta 1080 px Full HD, posibilidad de utilizarla en dos dispositivos a la vez y descargas hasta en diez dispositivos.
Disney lanzó el primer teaser de Toy Story 5: cuándo se estrena en cines
A través de los diferentes canales de Disney y Pixar, llegó el esperado teaser de la película y se dejó en claro que la trama continuará alrededor de la niña Bonnie. Pero, en este caso, el villano no será un juguete como es el caso de las anteriores entregas, sino que aparecerá por primera vez la tecnología como enemiga de los protagonistas.
Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado
En cuanto a su lanzamiento, Toy Story 5se estrenará el jueves 18 de junio de 2026 en cines de todo el mundo. Por el lado del elenco, ya están confirmados los siguientes actores y actrices de voz: Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Tony Hale (Forky), Ernie Hudson (Combat Carl), Conan O'Brien (Smarty Pants) y Anna Faris (Lilypad).