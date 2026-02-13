En 4 episodios, Netflix cuenta la historia de Jeffrey Epstein y sorprende a todos: como encontrar el documental Con una narrativa atrapante y un formato ágil, la producción se consolida como una de las propuestas documentales más comentadas, en medio de polémicas sobre el caso. + Seguir en







Netflix vuelve a captar la atención del público con un documental que reconstruye uno de los casos más impactantes y controvertidos de las últimas décadas: la historia de Jeffrey Epstein. A través de una serie dividida en cuatro episodios, la plataforma ofrece un recorrido que analiza el entramado de poder, denuncias y repercusiones internacionales que rodearon al financista, generando un fuerte impacto entre quienes buscan comprender los detalles del caso.

La producción se posiciona nuevamente entre los contenidos más vistos del servicio de streaming gracias a su enfoque investigativo y al testimonio de personas clave que permiten contextualizar cómo se desarrollaron los hechos y por qué la causa generó tanto interés mediático y judicial en distintos países. El documental combina archivos, entrevistas y reconstrucciones que mantienen la tensión sin perder rigor informativo.

Sinopsis de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, la serie sorpresa en Netflix Epstein La sinópsis oficial comenta lo siguiente: Esta docuserie se apoya en testimonios de víctimas para analizar cómo el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó su fortuna y poder para llevar a cabo sus abusos.

Epstein, conocido financiero neoyorquino con gran influencia social y política en la ciudad hasta su acusación y condena por solicitar prostitución e incitar a la prostitución a menores, se ahorcó en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan en agosto del 2019, en circunstancias por aclarar.

Tráiler de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico Embed - Jeffrey Epstein: Filthy Rich | Official Trailer | Netflix Reparto de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico Esta docuserie tiene intervenciones y declaraciones de:

Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell

Virginia Giuffre

Maria Farmer

Michael Reiter