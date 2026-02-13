IR A
IR A

En 4 episodios, Netflix cuenta la historia de Jeffrey Epstein y sorprende a todos: como encontrar el documental

Con una narrativa atrapante y un formato ágil, la producción se consolida como una de las propuestas documentales más comentadas, en medio de polémicas sobre el caso.

La producción de Netflix que te cuenta una parte del caso Epstein

La producción de Netflix que te cuenta una parte del caso Epstein

Netflix

Netflix vuelve a captar la atención del público con un documental que reconstruye uno de los casos más impactantes y controvertidos de las últimas décadas: la historia de Jeffrey Epstein. A través de una serie dividida en cuatro episodios, la plataforma ofrece un recorrido que analiza el entramado de poder, denuncias y repercusiones internacionales que rodearon al financista, generando un fuerte impacto entre quienes buscan comprender los detalles del caso.

La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.
Te puede interesar:

Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble

La producción se posiciona nuevamente entre los contenidos más vistos del servicio de streaming gracias a su enfoque investigativo y al testimonio de personas clave que permiten contextualizar cómo se desarrollaron los hechos y por qué la causa generó tanto interés mediático y judicial en distintos países. El documental combina archivos, entrevistas y reconstrucciones que mantienen la tensión sin perder rigor informativo.

Sinopsis de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, la serie sorpresa en Netflix

Epstein

La sinópsis oficial comenta lo siguiente: Esta docuserie se apoya en testimonios de víctimas para analizar cómo el agresor sexual convicto Jeffrey Epstein utilizó su fortuna y poder para llevar a cabo sus abusos.

Epstein, conocido financiero neoyorquino con gran influencia social y política en la ciudad hasta su acusación y condena por solicitar prostitución e incitar a la prostitución a menores, se ahorcó en su celda del Centro Correccional Metropolitano en Manhattan en agosto del 2019, en circunstancias por aclarar.

Tráiler de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Embed - Jeffrey Epstein: Filthy Rich | Official Trailer | Netflix

Reparto de Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Esta docuserie tiene intervenciones y declaraciones de:

  • Jeffrey Epstein
  • Ghislaine Maxwell
  • Virginia Giuffre
  • Maria Farmer
  • Michael Reiter
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“Leonas” es una producción francesa creada, escrita y dirigida por Olivier Rosemberg y Carine Prevot, la dupla detrás de Family Business. 
play

Leonas es la película sobre estafas que es furor en Netflix: cuál es la trama

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche, una nueva película de Netflix ofrece una historia que conecta con el amor desde la nostalgia, la fragilidad y el paso del tiempo.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche, el k-drama estreno

Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional.
play

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la película de los 2000

El elenco de esta emotiva película está encabezado por jóvenes figuras del cine asiático que lograron una fuerte conexión con el público.
play

Nostalgia, romance y paso del tiempo: esta película coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos
play

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos: de qué estreno de Netflix se trata

La producción explora cómo cada una carga con urgencias diferentes que las unen por la necesidad.
play

Al estilo la gran estafa, esta película de Netflix se convirtió en furor apenas se estrenó: como se llama

últimas noticias

play
La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.

Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble

Hace 12 minutos
play

Denunciaron a Caputo por manipulación de dato, tras el escándalo del INDEC

Hace 35 minutos
¿Quién es Luciano Darderi?

El tenista nacido en Villa Gesell que juega para Italia y juega el Argentina Open: quién es Luciano Darderi

Hace 45 minutos
La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

Hace 1 hora
El paseo se destaca para conocer Buenos Aires.

Este es el paseo literario que tiene Buenos Aires y está cargado de historia

Hace 1 hora