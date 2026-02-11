IR A
Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Salvador, la serie española con un tema delicado que sorprende a todos

Un estreno español de este año se lanzó a esta popular plataforma de streaming y es furor entre los suscriptores.

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente española que fue furor en su país este año, Salvador, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse continuamente y cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming, convirtiéndose en tendencia en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente en el último tiempo de 2025 y principios de 2026.

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente española que fue furor en su país este año, Salvador, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. Es un entretenimiento garantizado para que disfrutes desde la comodidad de tu casa en el mes de febrero. Se trata de una producción televisiva de drama y crimen. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este fin de semana.

Sinopsis de Salvador, la serie que sorprende en Netflix

Serie de TV (2026). 1 temporada, 8 episodios. La historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende postulados racistas y violentos, totalmente opuestos a los que él le inculcó. Salvador Aguirre debe acercarse a la banda para intentar rescatar a su hija y comprender qué la ha llevado hasta allí. Durante un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol, el padre, que es conductor de ambulancia, atiende a la hija, Milena, que ha resultado herida.

Tráiler de Salvador

Reparto de Salvador

  • Claudia Salas como Julia
  • Luis Tosar como Salvador Aguirre
  • Leonor Watling como Carla
  • Patricia Vico como Inspectora Martín
  • Fariba Sheikhan como Marjane
  • César Mateo como Nacho
  • Richard Holmes como Mateo
