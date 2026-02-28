Formula 1: Drive to Survive llega con su nueva temporada a Netflix: ¿aparece Colapinto? Conocé en detalle todas las apariciones y los momentos que protagoniza el piloto argentino en la nueva temporada de la serie de la Fórmula 1. + Seguir en







La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría.

La expectativa por la nueva temporada de Drive to Survive sigue creciendo y, en las últimas horas, se conocieron detalles clave sobre la participación de Franco Colapinto. De acuerdo a la información publicada por el diario Olé, que accedió de manera anticipada a los ocho episodios completos de la temporada 8, el piloto argentino tendrá una presencia sostenida y con fuerte peso narrativo a lo largo de la serie, con escenas de alto voltaje dentro de la interna del equipo Alpine.

La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría. En ese contexto, Colapinto aparece como uno de los nombres propios dentro del recambio generacional que impulsa la Máxima, con un tratamiento que va más allá de lo estrictamente deportivo.

Conocé en detalle todas las apariciones y los momentos que protagoniza el piloto argentino en la nueva temporada de la serie de la Fórmula 1.

Sinopsis de Formula 1: Drive to Survive, la serie que tiene nueva temporada en Netflix Según detalla Olé, la serie comienza a instalar la figura del argentino desde el primer episodio, aun cuando el foco inicial está puesto en los rookies oficiales del año. En ese capítulo, a los 3m04s del avance, se lo ve en el box de Alpine, tomándose la cara y observando el fuerte accidente de Jack Doohan en la primera vuelta del Gran Premio de Australia, parado junto a Flavio Briatore. Más adelante, a los 39m24s, la producción vuelve sobre ese choque y la reacción del equipo, reforzando la idea de un inicio de temporada complicado para el australiano.

El cierre de ese primer episodio deja planteado el conflicto central: en el anticipo del capítulo siguiente se muestra la salida de Doohan, un gesto sutil de Briatore y un reto contundente del italiano a Colapinto, que lo mira visiblemente incómodo. Ese adelanto funciona como puerta de entrada al segundo capítulo, titulado Strictly Business, que es donde el argentino adquiere mayor protagonismo.

Allí, la narrativa se mete de lleno en la interna de Alpine. El episodio comienza en la mansión de Briatore, quien reconoce sin rodeos que disfruta tomar decisiones duras cuando alguien "no hace su trabajo", y admite que el objetivo del equipo era terminar en el Top 6 del campeonato, algo que estuvo lejos de cumplirse. En escenas previas al arranque del año, aparecen Briatore, Doohan y Pierre Gasly junto a los tres pilotos de reserva: Colapinto, Paul Aron y Ryo Hirakawa, en un clima que deja expuesta la incomodidad del australiano y la expectativa latente del argentino. La serie construye con claridad el contraste: mientras a Doohan las cosas no le salen, Colapinto espera su oportunidad. "Soy piloto reserva, pero quiero estar manejando de nuevo, por eso vine al equipo", afirma frente a cámara. Y agrega una frase que resume su postura: "Estaré feliz de tomar el asiento de cualquiera, esa es la realidad". Poco después llega uno de los momentos más esperados, la presentación formal de Colapinto, con la clásica pizarra, pronunciando su nombre y el equipo para el que corre.

Reparto de Formula 1: Drive to Survive

Franco Colapinto: El piloto argentino es una de las grandes estrellas de esta edición tras su llegada al equipo Alpine (según la narrativa de la serie para esta temporada).

Lando Norris: Veremos su camino hacia su primer campeonato mundial con McLaren.

Max Verstappen: Aunque suele ser reservado, la serie muestra su lucha por defender el título frente al ascenso de McLaren.

Lewis Hamilton: Se documenta su histórica transición y debut con el equipo Ferrari.

Nico Hülkenberg: Un momento emotivo será su primer podio en la F1.