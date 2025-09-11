IR A
Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

La plataforma de streaming estrena este septiembre la segunda temporada de su culebrón colombiano que promete misterio y romance.

La venganza de Analìa

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.

Netflix estrenará la segunda temporada de "La venganza de Analía", una de las telenovelas colombianas más vistas en su catálogo. La plataforma confirmó el regreso de esta producción, que en su primera temporada acumuló millones de reproducciones y se convirtió en un fenómeno entre los seguidores del género dramático.

Netflix enfrenta el desafío de sostener su base de usuarios ante una competencia que pisa fuerte en el mercado global.
La serie, que combina intriga, romance y conflictos familiares, se suma a la amplia oferta de contenidos latinoamericanos disponibles en la gran N roja. Con más de 300 millones de suscriptores en 190 países, este sitio web sigue apostando por producciones que atraen a audiencias diversas, incluyendo ahora juegos interactivos en múltiples idiomas.

Sinopsis de La venganza de Analía, la telenovela que estrena nueva temporada en Netflix

La segunda temporada retoma la historia donde la dejó su predecesora. Según la sinopsis oficial, "Con Mejía en la cárcel, Analía y Pablo intentan reconstruir sus vidas y planificar un futuro juntos". Sin embargo, una nueva amenaza aparece para poner en riesgo todo lo que lograron, prometiendo más giros dramáticos y conflictos emocionales.

La trama original giró en torno a Analía, una mujer que busca justicia tras sufrir una traición, y su relación con Pablo, un hombre atrapado entre el amor y las obligaciones familiares. La primera temporada dejó varios cabos sueltos, especialmente en torno al destino de Mejía, el villano principal, cuya prisión no garantiza el fin de los problemas para los protagonistas. El estreno de esta nueva entrega mantiene la esencia del culebrón clásico, con dosis de suspenso, pasión y rivalidades que caracterizan a las producciones colombianas.

Tráiler de La venganza de Analía

Reparto de La venganza de Analía

  • Carolina Gómez
  • Marlon Moreno
  • George Slebi
