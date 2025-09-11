Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva El expresidente de Brasil podría enfrentar más de 40 años de cárcel, por el intento de golpe de Estado entre 2022 y 2023. Por







Jair Bolsonaro.

La Corte Suprema de Brasil formó mayoría este jueves y condenó al expresidente Jair Bolsonaro por organización criminal y golpismo. La sentencia se conocería el viernes y el exmandatario podría enfrentar más de 40 años de cárcel.

La jueza Cármen Lúcia Antunes votó a favor de una condena este jueves en un pronunciamiento que selló el destino del expresidente. De esa manera, tres de los cinco magistrados ya se manifestaron por condenar al exmandatario, mientras que uno votó en contra. Falta fallar un quinto.

"Querían dañar y secuestrar el alma de la República al desmoralizar el proceso electoral", advirtió la jueza.

En su voto, Lúcia destacó la gravedad de los hechos y los calificó como un ataque directo a la democracia: “El 8 de enero de 2023 no fue un hecho trivial, después de un almuerzo dominical, cuando la gente salió a pasear. Fue un conjunto de hechos inauditos e infames ocurridos a lo largo de un año y medio para inflar e instigar diversas prácticas delictivas, cuando debería haber habido una respuesta penal”.