11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva

El expresidente de Brasil podría enfrentar más de 40 años de cárcel, por el intento de golpe de Estado entre 2022 y 2023.

Por
Jair Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro. 

La Corte Suprema de Brasil formó mayoría este jueves y condenó al expresidente Jair Bolsonaro por organización criminal y golpismo. La sentencia se conocería el viernes y el exmandatario podría enfrentar más de 40 años de cárcel.

Jair Bolsonaro podría enfrentar una pena de más 40 años de prisión.
Te puede interesar:

Juicio a Bolsonaro: un magistrado votó en contra de la condena y le puso suspenso al desenlace

La jueza Cármen Lúcia Antunes votó a favor de una condena este jueves en un pronunciamiento que selló el destino del expresidente. De esa manera, tres de los cinco magistrados ya se manifestaron por condenar al exmandatario, mientras que uno votó en contra. Falta fallar un quinto.

"Querían dañar y secuestrar el alma de la República al desmoralizar el proceso electoral", advirtió la jueza.

En su voto, Lúcia destacó la gravedad de los hechos y los calificó como un ataque directo a la democracia: “El 8 de enero de 2023 no fue un hecho trivial, después de un almuerzo dominical, cuando la gente salió a pasear. Fue un conjunto de hechos inauditos e infames ocurridos a lo largo de un año y medio para inflar e instigar diversas prácticas delictivas, cuando debería haber habido una respuesta penal”.

El último voto del tribunal se dará a conocer este viernes y no alterará la condena, pero sí definirá el monto de la pena que deberá afrontar Bolsonaro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miguelito Terceros, una de las figuras de Bolivia, grita el único gol.
play

Histórica clasificación de Bolivia al Repechaje: cuándo se juega y quiénes participan

La Fiscalía señaló a Bolsonaro como el líder de la conspiración.

Juicio a Bolsonaro: dos jueces votaron a favor de condenarlo por intento de golpe de Estado contra Lula

Estos defectos hacen imposible el viaje de los ciudadanos por el mundo.

El Gobierno detectó fallas en miles de pasaportes argentinos y pidió que los devuelvan

El joven de 31 años murió en el hospital. 

Video: un arquero de futsal murió tras atajar un penal en un torneo amateur

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

La Fiscalía pidió que Jair Bolsonaro y el resto de los acusados sean condenados por el intento de golpe de Estado

El entrenador de 65 años tendrá su cuarto ciclo en Brasil.

Jorge Sampaoli vuelve a dirigir en Brasil y será el segundo entrenador mejor pago

Rating Cero

Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar.
play

El impactante fenómeno paranormal que se vivió en vivo en un programa de El Trece

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.
play

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

La pareja real aprovecha este período de descanso en familia fuera del país.

Idas, vueltas y un destino real: cómo fue la verdadera unión de Kate Middleton y el príncipe William

Wanda Nara ya consiguió lo que necesitaba de L-Gante y lo dejó en el pasado.

Wanda Nara reveló su nuevo romance y dejó a L-Gante en el pasado

Netflix enfrenta el desafío de sostener su base de usuarios ante una competencia que pisa fuerte en el mercado global.

¿Adiós a Netflix? La plataforma que es más barata y tiene estrenos espectaculares

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix.
play

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: cuál es

últimas noticias

play
Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar.

El impactante fenómeno paranormal que se vivió en vivo en un programa de El Trece

Hace 3 minutos
Jair Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva

Hace 27 minutos
play

El Gobierno puso en marcha la mesa federal y recibió a tres gobernadores aliados

Hace 28 minutos
play
La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

Hace 36 minutos
La pareja real aprovecha este período de descanso en familia fuera del país.

Idas, vueltas y un destino real: cómo fue la verdadera unión de Kate Middleton y el príncipe William

Hace 37 minutos