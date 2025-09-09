IR A
Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Es una propuesta que ofrece una trama de suspenso con giros inesperados y una destacada actuación de Morgan Freeman. Si sos fanático de los thrillers psicológicos, esta producción podría ser de tu interés.

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix. Estrenada en 2001 y basada en la novela homónima de James Patterson, es un thriller de intriga que capturó la atención de los usuarios gracias a su trama llena de secuestros. ¿Cuál es?

En cuanto a las críticas profesionales, Roger Ebert (Chicago Sun-Times) calificó la película con 2 de 4 estrellas, señalando que el guion presenta agujeros lógicos y giros de trama forzados. Sin embargo, destacó la actuación de Morgan Freeman, mencionando que "quizás los actores deberían recibir premios no por las buenas películas en las que triunfan, sino por las malas películas que sobreviven" Roger Ebert. The Guardian, por su laso, comentó que el guion "es un thriller de secuestro que protagoniza Morgan Freeman, retomando explícitamente su papel como el perfilador criminal Alex Cross, quien apareció por primera vez en 1997 en Kiss the Girls con Ashley Judd".

El film está disponible en el catálogo de la N roja, accesible para suscriptores en Argentina y otros países de habla hispana. Si te gustan los relatos con giros psicológicos y una trama que te mantiene en tensión, esta propuesta es una excelente opción para tu próxima noche de cine en casa.

Telaraña

Sinopsis de Telaraña, la película cada vez más vista en Netflix

El detective de homicidios Alex Cross (interpretado por Morgan Freeman) se ve envuelto en un caso de secuestro cuando la hija de un congresista es raptada de una prestigiosa escuela privada. Para resolver el caso, forma equipo con Jezzie Flannigan (Monica Potter), una joven agente del Servicio Secreto. A medida que avanzan en la investigación, descubren que el secuestrador, Gary Soneji (Michael Wincott), tiene planes mucho más complejos y peligrosos de lo que imaginaban, llevando a una serie de giros inesperados que mantienen al espectador al borde de su asiento.

Tráiler de Telaraña

Embed - TELARANA Tráiler Oficial Español (2025) Película de Suspense [HD]

Reparto de Telaraña

  • Morgan Freeman como Alex Cross
  • Monica Potter como Jezzie Flannigan
  • Michael Wincott como Gary Soneji
  • Mika Boorem como Megan Rose
  • Billy Burke como Ben Devine
  • Dylan Baker como Ollie McArthur
  • Penelope Ann Miller como Elizabeth Rose
  • Jill Teed como Tracie
