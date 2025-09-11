11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Encontraron muerto al argentino secuestrado en Brasil

Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez con vida al salir de su hospedaje en Copacabana.

Por
Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre.

Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre.

Redes Sociales

El turista argentino de 54 años que había sido secuestrado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro fue encontrado muerto este jueves, según informó su hijo a medios argentinos.

Te puede interesar:

Pese al veto de Milei, el Garrahan advierte: "No vamos a dar un paso atrás en defensa de este hospital"

El hombre fue identificado como Alejandro Ainsworth y había sido visto por última vez con vida al salir de su hospedaje en Copacabana. Según trascendió de la investigación, a las pocas horas de su desaparición se registraron movimientos de dinero y cambios de claves.

Los familiares de la víctima declararon que le sacaron 3.500 dólares de la cuenta, y que habrían solicitado un préstamo de 4 millones de pesos.

Embed

Los investigadores remarcaron que el lunes por la mañana apareció una foto que fue tomada con el celular del hombre, con la imagen de una camioneta estacionada en un pastizal, en lo que parecía ser una favela de Río.

Ainsworth era licenciado en Administración de Empresas con orientación en salud, era oriundo de Campana, en la provincia de Buenos Aires, aunque también vivió en Sáenz Peña, en Tres de Febrero y actualmente residía en Villa Urquiza, en la Ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

bolsonaro condenado: el supremo tribunal le aplico una pena de 27 anos y 3 meses de prision

Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

Rechazaron la domiciliaria para el menor que arrastró 15 cuadras a Kim Gómez

Jair Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva

Jair Bolsonaro podría enfrentar una pena de más 40 años de prisión.

Juicio a Bolsonaro: un magistrado votó en contra de la condena y le puso suspenso al desenlace

Miguelito Terceros, una de las figuras de Bolivia, grita el único gol.
play

Histórica clasificación de Bolivia al Repechaje: cuándo se juega y quiénes participan

La Fiscalía señaló a Bolsonaro como el líder de la conspiración.

Juicio a Bolsonaro: dos jueces votaron a favor de condenarlo por intento de golpe de Estado contra Lula

Rating Cero

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿.

Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel?

La actriz de Papá X 2 fue tendencia en redes sociales.

La impresionante transformación de Celeste Cid por un tratamiento estético

Yanina Latorre sorprendió con sus palabras contra Gimena Accardi.

Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi: "Si te haces la canchera, después no digas que no das notas"

Polémica en el bar ﻿vuelve a la televisión con un panel totalmente renovado.

Insólito: Polémica en el bar cambia de canal en la previa a su estreno

Los conductores y panelistas hablaron de las malas vibras en el lugar.
play

El impactante fenómeno paranormal que se vivió en vivo en un programa de El Trece

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.
play

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

últimas noticias

El entreandor de 51 años habló a corazón abierto.

Matías Almeyda y una dura confesión sobre su depresión: "Presión es que te vean tirado como un perro y no te entiendan"

Hace 14 minutos
Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Hace 21 minutos
Axel Kicillof cruzó a Milei: Nunca tendrá el apoyo popular desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública

Kicillof cruzó a Milei: "Las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime "

Hace 26 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre

Hace 27 minutos
El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

Rechazaron la domiciliaria para el menor que arrastró 15 cuadras a Kim Gómez

Hace 32 minutos