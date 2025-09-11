Encontraron muerto al argentino secuestrado en Brasil Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez con vida al salir de su hospedaje en Copacabana. Por







Alejandro Ainsworth había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre. Redes Sociales

El turista argentino de 54 años que había sido secuestrado en la ciudad brasileña de Río de Janeiro fue encontrado muerto este jueves, según informó su hijo a medios argentinos.

El hombre fue identificado como Alejandro Ainsworth y había sido visto por última vez con vida al salir de su hospedaje en Copacabana. Según trascendió de la investigación, a las pocas horas de su desaparición se registraron movimientos de dinero y cambios de claves.

Los familiares de la víctima declararon que le sacaron 3.500 dólares de la cuenta, y que habrían solicitado un préstamo de 4 millones de pesos.

Los investigadores remarcaron que el lunes por la mañana apareció una foto que fue tomada con el celular del hombre, con la imagen de una camioneta estacionada en un pastizal, en lo que parecía ser una favela de Río.