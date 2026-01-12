Esta serie sobre mujeres de más de 40 tiene una nueva temporada en Netflix y es furor: como se llama Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal. + Seguir en







Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal. Netflix

El estreno de la nueva temporada de Younger en Netflix provoca un impacto inmediato entre los suscriptores y se ubica rápidamente dentro del Top 10 de los contenidos más vistos. Si bien la premisa original se centra en Liza Miller, una mujer de 40 años que adopta la identidad de una joven de 26 para volver a insertarse en el mundo editorial, esta entrega profundiza en los desafíos concretos que atraviesan las mujeres en la madurez. La historia combina comedia y reflexión al abordar temas como la carrera profesional, la amistad y el amor en una etapa de la vida donde el talento femenino suele quedar relegado.

El gran atractivo de esta temporada reside en su forma de retratar la sororidad y el crecimiento personal. Lejos de exaltar únicamente la juventud, Younger pone en valor la experiencia, la resiliencia y la seguridad que se construyen con el paso del tiempo. El vínculo entre los personajes interpretados por Sutton Foster, Hilary Duff y Debi Mazar evoluciona hacia una relación de apoyo mutuo, transmitiendo la idea de que superar los 40 abre la puerta a nuevas libertades y oportunidades que conectan de manera directa con el público.

Con un guion dinámico y una estética neoyorquina cuidada, los nuevos episodios proponen una mirada actual y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal. La serie entretiene y, al mismo tiempo, invita a cuestionar los límites impuestos por la edad en el ámbito laboral y social. Para quienes buscan una maratón con humor inteligente, estilo y un mensaje positivo sobre la madurez, la nueva temporada de Younger se presenta como una opción destacada para el fin de semana.

Younger Con un guion ágil y una estética neoyorquina impecable, los nuevos episodios ofrecen una mirada fresca y sin prejuicios sobre los romances intergeneracionales y la reinvención personal. Netflix Sinopsis de Younger, la serie que tiene nueva temporada en Netflix La historia de Younger presenta a Liza Miller, interpretada por Sutton Foster, una mujer de 40 años recién divorciada que busca volver al mercado laboral después de dedicar 15 años a la crianza de su hija. Tras enfrentar reiterados rechazos en entrevistas por su edad, un comentario casual de un joven tatuador en un bar, que la confunde con una veinteañera, le abre una posibilidad inesperada. Con el impulso de su mejor amiga Maggie, a cargo de Debi Mazar, Liza apuesta por un cambio de imagen drástico y decide decir que tiene 26 años para conseguir un puesto como asistente en una prestigiosa editorial de Nueva York.

Ya instalada en Empirical Press, Liza intenta sostener su doble identidad mientras se adentra en el universo millennial. En ese contexto construye una sólida amistad con Kelsey Peters, el personaje de Hilary Duff, y trabaja para ganarse la aprobación de su estricta jefa, Diana Trout. La situación se vuelve más compleja cuando inicia un romance con Josh, el joven que despertó la idea de la mentira, al mismo tiempo que surge una conexión más profunda y madura con Charles, el director de la editorial, lo que pone en riesgo el delicado equilibrio entre sus dos vidas.

La nueva temporada disponible en Netflix profundiza en las consecuencias de este engaño en un escenario donde la verdad comienza a quedar expuesta ante algunos personajes clave. Los episodios avanzan sobre el crecimiento profesional de Liza y Kelsey, ahora enfrentadas al desafío de liderar sus propios proyectos editoriales dentro de una industria en transformación. Con el sello característico de Darren Star, creador de Sex and the City, la serie mezcla romance, humor y una mirada crítica sobre el edadismo en el ámbito laboral, y propone un cruce enriquecedor entre experiencia y juventud. Tráiler de Younger Embed - Younger Trailer Reparto de Younger Liza Miller : Sutton Foster

: Sutton Foster Kelsey Peters : Hilary Duff

: Hilary Duff Maggie Amato : Debi Mazar

: Debi Mazar Josh : Nico Tortorella

: Nico Tortorella Diana Trout : Miriam Shor

: Miriam Shor Charles Brooks : Peter Hermann

: Peter Hermann Lauren Heller : Molly Bernard

: Molly Bernard Zane Anders: Charles Michael Davis