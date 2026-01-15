Cómo entrenar a tu dragón 3 llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la última película de la saga Una película de animación por computadora de acción y fantasía escrita y dirigida por Dean DeBlois, producida por DreamWorks Animation y la primera película del estudio en ser distribuida por Universal Pictures. + Seguir en







Es la tercera y última entrega de la franquicia "Cómo entrenar a tu dragón" y ya se encuentra disponible en Netflix.

Cómo entrenar a tu dragón 3 es una película de animación de 2019 por computadora de acción y fantasía escrita y dirigida por Dean DeBlois, producida por DreamWorks Animation y la primera película del estudio en ser distribuida por Universal Pictures, basada libremente en la serie de libros del mismo nombre escritos por Cressida Cowell. Es la tercera y última entrega de la franquicia "Cómo entrenar a tu dragón" y ya se encuentra disponible en Netflix. Tuvo su estreno el 1 de febrero de 2019 en México, 20 días antes que Estados Unidos, ya que se adelantó su estreno en la Unión Americana del 1 de marzo al 22 de febrero.

La película fue nominada en los Globos de Oro y Premios Óscar 2020 en la categoría de "Mejor Película Animada". Además fue nominada en los Critics Choice Awards y a 6 Premios Annie. A continuación te contamos con lujos de detalles sobre qué trata su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas estas vacaciones, un entretenimiento ideal para disfrutar en familia desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Cómo entrenar a tu dragón 3, la película que es de lo más visto de Netflix Hipo descubre que Chimuelo no es el único Furia Nocturna y debe buscar el Mundo Oculto, una utopía secreta para descubrir finalmente sus destinos como dragón y jinete.

Trata sobre Hipo y Chimuelo enfrentando su mayor desafío: la necesidad de encontrar un hogar seguro para todos los dragones, ya que la isla de Berk se ha vuelto demasiado pequeña, mientras lidian con un nuevo y despiadado cazador de dragones llamado Grimmel, quien busca esclavizar o eliminar a todos los dragones, especialmente a Chimuelo, y explora el crecimiento personal de Hipo como líder y la madurez de su relación con Chimuelo, quien se enamora de una Furia Luminosa.

entrenar Tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3 Embed - CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 3 - Tráiler 1 (Universal Pictures) - HD Reparto de Cómo entrenar a tu dragón 3 Eret interpretado por Kit Harington

interpretado por Kit Harington Estoico el vasto interpretado por Gerard Butler

interpretado por Gerard Butler Valka interpretado por Cate Blanchett

interpretado por Cate Blanchett Patán Mocoso interpretado por Jonah Hill

interpretado por Jonah Hill Brutilda interpretado por Kristen Wiig

interpretado por Kristen Wiig Bocón el Rudo interpretado por Craig Ferguson

interpretado por Craig Ferguson Patapez interpretado por Christopher Mintz-Plasse

interpretado por Christopher Mintz-Plasse Tuffnut interpretado por Justin Rupple

interpretado por Justin Rupple Ivar the Witless interpreado por David Tennant desdentao-descubrira-que-no-esta-solo-en-como-entrenar-a-tu-dragon-3