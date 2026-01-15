IR A
Cómo entrenar a tu dragón 3 llegó a Netflix y es de lo más visto: qué cuenta la última película de la saga

Una película de animación por computadora de acción y fantasía escrita y dirigida por Dean DeBlois, producida por DreamWorks Animation y la primera película del estudio en ser distribuida por Universal Pictures.

Cómo entrenar a tu dragón 3 es una película de animación de 2019 por computadora de acción y fantasía escrita y dirigida por Dean DeBlois, producida por DreamWorks Animation y la primera película del estudio en ser distribuida por Universal Pictures, basada libremente en la serie de libros del mismo nombre escritos por Cressida Cowell. Es la tercera y última entrega de la franquicia "Cómo entrenar a tu dragón" y ya se encuentra disponible en Netflix. Tuvo su estreno el 1 de febrero de 2019 en México, 20 días antes que Estados Unidos, ya que se adelantó su estreno en la Unión Americana del 1 de marzo al 22 de febrero.

La película fue nominada en los Globos de Oro y Premios Óscar 2020 en la categoría de "Mejor Película Animada". Además fue nominada en los Critics Choice Awards y a 6 Premios Annie. A continuación te contamos con lujos de detalles sobre qué trata su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas estas vacaciones, un entretenimiento ideal para disfrutar en familia desde la comodidad de tu casa.

Sinopsis de Cómo entrenar a tu dragón 3, la película que es de lo más visto de Netflix

Hipo descubre que Chimuelo no es el único Furia Nocturna y debe buscar el Mundo Oculto, una utopía secreta para descubrir finalmente sus destinos como dragón y jinete.

Trata sobre Hipo y Chimuelo enfrentando su mayor desafío: la necesidad de encontrar un hogar seguro para todos los dragones, ya que la isla de Berk se ha vuelto demasiado pequeña, mientras lidian con un nuevo y despiadado cazador de dragones llamado Grimmel, quien busca esclavizar o eliminar a todos los dragones, especialmente a Chimuelo, y explora el crecimiento personal de Hipo como líder y la madurez de su relación con Chimuelo, quien se enamora de una Furia Luminosa.

Tráiler de Cómo entrenar a tu dragón 3

Reparto de Cómo entrenar a tu dragón 3

  • Eret interpretado por Kit Harington
  • Estoico el vasto interpretado por Gerard Butler
  • Valka interpretado por Cate Blanchett
  • Patán Mocoso interpretado por Jonah Hill
  • Brutilda interpretado por Kristen Wiig
  • Bocón el Rudo interpretado por Craig Ferguson
  • Patapez interpretado por Christopher Mintz-Plasse
  • Tuffnut interpretado por Justin Rupple
  • Ivar the Witless interpreado por David Tennant
