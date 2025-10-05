Esta película de una mega estrella de la música llegó a Netflix: seguro escuchaste su canción más conocida El estreno generó gran expectativa entre los fanáticos, que reconocen al instante la voz de la artista detrás de algunos de los hits más recordados.







Conocé los detalles sobre esta historia llena de sentimientos que llegó a Netflix

Netflix sigue apostando por incorporar a su catálogo producciones que combinan música y cine, y en esta ocasión sorprendió con la llegada de una película vinculada a una de las mega estrellas más icónicas de la industria. Más allá de su impacto en la música, la producción también refleja cómo su legado cultural trascendió generaciones, al punto de seguir siendo relevante en la actualidad.

La cinta, que mezcla drama, espectáculo y momentos biográficos, invita a redescubrir a Whitney Houston desde otra perspectiva. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios y recuerdos, con usuarios que destacaron especialmente la presencia de la canción más conocida de la artista. Se trata de Quiero Bailar con Alguien.

Sinopsis de Quiero bailar con alguien, la película de Whitney Houston que llegó a Netflix quiero bailar con alguien

La vida de una de una de las voces más emblemáticas de la música internacional vuelve a ser puesta en primer plano a través de un retrato íntimo y sin reservas. Detrás de la artista que el mundo conoció como “la voz” se esconde una historia marcada por talento, lucha y una sensibilidad que trascendió generaciones.

El recorrido parte de los primeros pasos en un coro de Nueva Jersey, donde comenzó a gestarse el fenómeno musical que años más tarde conquistaría escenarios de todo el planeta.

Tráiler de Quiero bailar con alguien Embed - QUIERO BAILAR CON ALGUIEN | Tráiler Oficial Reparto de Quiero bailar con alguien Naomi Ackie como Whitney Houston

como Whitney Houston Whitney Houston

Stanley Tucci como Clive Davis

como Clive Davis Tamara Tunie como Cissy Houston

como Cissy Houston Nafessa Williams como Robyn Crawford

como Robyn Crawford Ashton Sanders como Bobby Brown

como Bobby Brown Clarke Peters como John Houston

como John Houston Jennifer Ellison

Oprah Winfrey