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Esta película sorprendió a todo el mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix: cómo se llama

Gracias a su mezcla de humor, aventura y personajes memorables, la historia volvió a captar la atención del público y se posiciona nuevamente como una de las propuestas animadas más vistas del momento en streaming.

Esta película sorprendió al mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix

Esta película sorprendió al mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix

Esta película sorprendió al mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix: las plataformas de streaming suelen rescatar guiones que, años después, vuelven a conquistar al público. Eso es lo que está pasando con una divertida producción con tiburones.

Un jefe en pañales (The Boss Baby) es una comedia animada de DreamWorks sobre Tim, un niño de 7 años celoso de su nuevo hermano.
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Estrenada en 2004 y producida por DreamWorks Animation, esta comedia submarina mezcla humor, aventuras y una historia sobre la fama y la honestidad. Además, cuenta con un elenco de voces de primer nivel encabezado por Will Smith, Robert De Niro y Angelina Jolie.

La propuesta animada se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2004 y luego llegó a los cines en octubre del mismo año. Fue un éxito comercial, recaudando más de 374 millones de dólares en todo el mundo y obteniendo una nominación al Premio Óscar a Mejor Película Animada.

El espanta tiburones

Sinopsis de El espanta tiburones, la película que es furor en Netflix

La historia sigue a Oscar, un pequeño pez con grandes sueños de riqueza y fama que trabaja limpiando lenguas en un lavadero de ballenas. Su vida cambia por completo cuando, por accidente, un tiburón muere cerca de él y todos creen que fue el responsable.

Aprovechando la situación, Oscar decide mantener la mentira y se convierte en el supuesto “mata tiburones”, lo que lo lleva a la fama y a una vida llena de lujos. Sin embargo, el problema comienza cuando Don Lino, el poderoso jefe de una familia de tiburones y padre del tiburón fallecido, decide vengarse.

A partir de ese momento, Oscar deberá enfrentar las consecuencias de su mentira mientras intenta proteger a sus amigos y descubrir qué es realmente importante.

Tráiler de El espanta tiburones

Embed - El Espantatiburones (Trailer español)

Reparto de El espanta tiburones

El film cuenta con un destacado elenco de voces:

  • Will Smith como Oscar
  • Robert De Niro como Don Lino
  • Renée Zellweger como Angie
  • Angelina Jolie como Lola
  • Jack Black como Lenny
  • Martin Scorsese como Sykes
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