Esta película sorprendió a todo el mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix: cómo se llama Gracias a su mezcla de humor, aventura y personajes memorables, la historia volvió a captar la atención del público y se posiciona nuevamente como una de las propuestas animadas más vistas del momento en streaming. + Seguir en







Esta película sorprendió al mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix

Esta película sorprendió al mundo de la animación y ahora llegó a las tendencias de Netflix: las plataformas de streaming suelen rescatar guiones que, años después, vuelven a conquistar al público. Eso es lo que está pasando con una divertida producción con tiburones.

Estrenada en 2004 y producida por DreamWorks Animation, esta comedia submarina mezcla humor, aventuras y una historia sobre la fama y la honestidad. Además, cuenta con un elenco de voces de primer nivel encabezado por Will Smith, Robert De Niro y Angelina Jolie.

La propuesta animada se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2004 y luego llegó a los cines en octubre del mismo año. Fue un éxito comercial, recaudando más de 374 millones de dólares en todo el mundo y obteniendo una nominación al Premio Óscar a Mejor Película Animada.

El espanta tiburones Sinopsis de El espanta tiburones, la película que es furor en Netflix La historia sigue a Oscar, un pequeño pez con grandes sueños de riqueza y fama que trabaja limpiando lenguas en un lavadero de ballenas. Su vida cambia por completo cuando, por accidente, un tiburón muere cerca de él y todos creen que fue el responsable.

Aprovechando la situación, Oscar decide mantener la mentira y se convierte en el supuesto “mata tiburones”, lo que lo lleva a la fama y a una vida llena de lujos. Sin embargo, el problema comienza cuando Don Lino, el poderoso jefe de una familia de tiburones y padre del tiburón fallecido, decide vengarse.

A partir de ese momento, Oscar deberá enfrentar las consecuencias de su mentira mientras intenta proteger a sus amigos y descubrir qué es realmente importante. Tráiler de El espanta tiburones Embed - El Espantatiburones (Trailer español) Reparto de El espanta tiburones El film cuenta con un destacado elenco de voces: Will Smith como Oscar

Robert De Niro como Don Lino

Renée Zellweger como Angie

Angelina Jolie como Lola

Jack Black como Lenny

Martin Scorsese como Sykes