Esta famosa serie live action basada en un animé volvió con todo a Netflix y es furor: de cuál se trata

Con ocho nuevos episodios estrenados el 10 de marzo de 2026, la segunda temporada lleva a Luffy y los Sombrero de Paja a la Gran Línea, sumando personajes icónicos como Chopper y Nico Robin mientras enfrenta a la organización criminal Baroque Works.

Una segunda temporada que confirma que tiene personalidad visual propia dentro del catálogo de Netflix.

Netflix

One Piece regresa a Netflix con su segunda temporada y confirma que la adaptación live action del manga de Eiichiro Oda es uno de los proyectos más sólidos de la plataforma. Los ocho episodios de One Piece: Into the Grand Line quedaron disponibles simultáneamente el 10 de marzo, retomando la historia exactamente donde la primera entrega la había dejado: con Luffy y su tripulación listos para cruzar el mar más peligroso del mundo.

Esta temporada abarca varios arcos canónicos del material original cubriendo aproximadamente los capítulos 96 al 154 del manga y los episodios 45 y 48 al 91 del anime, excluyendo deliberadamente el arco de relleno de Apis. El resultado es una adaptación densa y fiel que termina con una emotiva historia de origen de un querido personaje y dejando abierto un arco que se desarrollará en la tercera temporada.

La propuesta vuelve a destacar por su capacidad de equilibrar la acción con el desarrollo progresivo de la trama general, manteniendo el ritmo intenso que conquistó al público en su debut. El elenco original regresa completo y se suma una tanda de incorporaciones muy esperadas por los seguidores del animé, encabezadas por Joe Manganiello como el villano Crocodile y Lera Abova como Nico Robin.

One piece

Sinopsis de ONE PIECE, la serie destacada de Netflix

Luego de atravesar Loguetown, Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) y los Sombrero de Paja se adentran por fin en la Gran Línea, el mar más impredecible y letal del mundo. Lo que los espera es una sucesión de islas extraordinarias, cada una con sus propias reglas, sus propios peligros y sus propios habitantes.

A lo largo del camino, la tripulación deberá enfrentarse a criaturas imposibles, fenómenos climáticos que desafían toda lógica y la sombra cada vez más presente de Baroque Works, una poderosa organización criminal cuyos planes amenazan con desestabilizar reinos enteros.

En la segunda temporada se introduce a uno de los personajes más queridos de la saga: Tony Tony Chopper, el médico reno de los Sombrero de Paja. Al mismo tiempo, comienza a perfilarse la figura de Nico Robin y se consolida la persecución del capitán de la Marina Smoker, que no está dispuesto a dejar escapar a Luffy.

onepiece1 (1).jpeg
One Piece, la esperada serie que estrenó Netflix basada en un animé furor.

Tráiler de ONE PIECE

Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de ONE PIECE

  • Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy
  • Mackenyu como Roronoa Zoro
  • Emily Rudd como Nami
  • Jacob Romero como Usopp
  • Taz Skylar como Sanji
  • Mikaela Hoover como la voz de Tony Tony Chopper
  • Lera Abova como Nico Robin (Miss All-Sunday)
  • Joe Manganiello como Crocodile (Mr. 0)
  • Katey Sagal como la Dra. Kureha
  • Callum Kerr como Smoker
  • Werner Coetser como Dorry
  • Brandon Murray como Broggy
